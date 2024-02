"Hay pretensiones infantiles dentro de LLA, pero es normal en un bloque nuevo"

En ese contexto, Carlos D'Alessandro dijo a este medio que las internas no tienen que ver con Zago particularmente, sino con algunas actitudes y pretensiones que rozan lo infantil y que generan roces y fastidio entre los 38 miembros que representan al oficialismo en el Congreso Nacional.

"Siempre hay disputa en la política, más en los bloques nuevos y sobre todo en este -LLA- que tiene 38 diputados y que la mayoría, excepto Pablo Ansaloni que ya fue diputado, no tienen experiencia legislativa y mucho menos parlamentaria", opinó D'Alessandro.

En esa línea, consideró que cuando no se conoce "el movimiento de la Cámara y como se mueven los bloques en el Congreso", es muy difícil que se entiendan "estas reglas del juego" que tiene el Parlamento.

"Yo no creo que haya una disputa por el cargo de Zago, porque no veo ningún otro diputado que esté a la altura de las circunstancias de liderar el bloque y que tenga una buena relación con el Presidente de la nación; y que aparte, tenga experiencia parlamentaria, aunque sea en la Legislatura de la Ciudad", agregó sobre la interna que protagoniza Oscar Zago.

"Hay pretensiones infantiles dentro de LLA"

De todos modos, lo que sí observa el diputado, que es uno de los pocos que tiene experiencia política en comparación a sus pares libertarios, son actitudes poco inteligentes por parte de los diputados mileistas, que lejos de actuar de mala fe, generan malestar y fastidio respecto de situaciones que dentro del mundo legislativo son inviables.

"Dentro del bloque se dan algunos planteamientos con pretensiones que a veces a los más experimentados nos parecen infantiles", dijo D'Alessandro a Urgente24. Y en esa misma línea, ejemplificó:

"Hay quienes quieren estar en seis comisiones y la verdad eso es inviable y muy difícil; no porque lo diga yo sino porque para llevar adelante la tarea parlamentaria, y para hacerla de manera responsable, no se puede estar en más de dos o tres comisiones debido a que demanda muchas horas de formación, capacitación, estudio o debate. Entonces, sucede que hay diputados que quieren integrar cinco o seis comisiones, o que quieren presidir la comisión que integran, no entendiendo ni siquiera que hay un sistema D’Hondt que se acordó para presidir las comisiones en la Cámara, de las cuales solo ocho tendrán la presidencia de LLA".

En ese contexto, el diputado nacional de San Luis admitió que ese tipo de cuestiones "sí han generado rispideces", y de allí se desprende otro problema dentro del bloque: que los diputados nacionales de LLA no entiendan el manejo del Congreso e intenten pasar por encima del presidente de bloque, Oscar Zago.

"El presidente de bloque es el que articula con el presidente de la Cámara, entonces hay muchos diputados que directamente van a verlo a Martín Menem y pasan por sobre Zago, entonces se pierde esa conexión que debería haber", contó el legislador libertario.

No obstante, Carlos D'Alessandro, que se autodenomina como "un lobo solitario" dentro de la Cámara baja, a pesar de pertencer al bloque libertario, consideró que esas rispideces e internas son "normales" dentro de un espacio político tan nuevo, y que aspira a que de cara al inicio de las sesiones ordinarias, el espacio pueda conseguir el orden y el liderazgo necesario para empezar a "dar la batalla" dentro del Congreso Nacional y poder llevar adelante y los programas, planes, proyectos e ideas de la libertad.

"Yo soy un lobo solitario y no quiero quedar de un bando ni del otro, pero creo que como en todos grupos humanos hay quienes tienen mayor afinidad con unos o con otros. Son internas normales que se van a solucionar", minimizó el diputado nacional.

"Yo creo que lo que está faltando dentro de La Libertad Avanza en Diputados es un liderazgo fuerte, pero reconocido por sus compañeros; ya que una cuestión es mandar y otra distinta es convencer. En la política mandando los liderazgos te duran poco, entonces hay que intentar convencer de qué conviene y que no, y tener un lineamiento". agregó.

Falta trazar el camino

Así las cosas, el próximo 1ero de marzo el Presidente inaugurará las sesiones ordinarias, -que se realizan entre el 01/03 y el 30/11 tal como lo establece la Constitución nacional. Frente a este escenario, los diputados libertarios quieren estar preparados para no cometer los mismos errores que probablemente cometieron -algunos- durante el debate fallido de la Ley de Bases.

A diferencia de un sector de la oposición en Diputados, que ya empezó a definir la agenda con la que arremeterá con todo en la Cámara baja y presionarán al presidente Milei, entre ellos el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), a dos semanas de volver a retomar la actividad en el Congreso, La Libertad Avanza todavía no tiene definida una hoja de ruta.

Es decir, los diputados nacionales libertarios aún desconocen cuáles serán los temas centrales que el Ejecutivo enviará al Parlamento con el fin de que sean tratados, debatidos y -con suerte- aprobados.

En esa línea, consultado por este medio sobre la hoja de ruta de LLA en Diputados, el legislador contó que él personalmente le pidió en las últimas horas a Oscar Zago y a Martín Menem, conocer los temas principales que el Presidente quiere enviar al Congreso; aunque individualmente D'Alessandro tiene preferencias sobre algunos ejes que considera centrales tratar: en materia de seguridad (tema en el que se especializa), trabajo, nuevas tecnologías y la discusión en materia energética; ya que considera que deben ser "bases fundamentales para el desarrollo del Gobierno".

"Pero sobre todo, debemos apuntarnos objetivos en el mediano y largo plazo que nos permitan trabajar mucho más en equipo con el Ejecutivo, y también trabajar con otros bloques que ocupan roles centrales en Diputados, en esto de la construcción del diálogo con otros espacios y LLA", consideró D'Alessandro.

Mientras tanto, el bloque de LLA se encuentra a la espera de ser convocados por el propio presidente Javier Milei, para que de esta forma "se planteen temas entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que no se puede imponer una agenda con la que el Presidente no esté de acuerdo".

"Sería ideal tener una reunión con él -Milei- para ver la agenda legislativa y poder tener conocimiento de lo que pueden llegar a mandar al Congreso", sentenció D'Alessandro.