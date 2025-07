Javier Milei contra los 'mandriles' pero en el Zoo libertario el tema es 'el Gato Muerto'

Live Blog Post

Goleada de Tagliaferri / Recalde / Di Tullio a Álvarez Rivero / Atauche / Vischi

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado se reunió para ratificar como titular a la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO / Córdoba). Elegidas las autoridades, Álvarez Rivero propuso que los días y horarios de reunión sean los martes a las 17:00, y decidió levantar la reunión constitutiva.

“No se votó”, advirtió Mariano Recalde (UxP / CABA) y siguió: “Le estoy pidiendo la palabra, no se vaya. Está la comisión reunida, asumo la presidencia”.

Recalde planteó la moción para que “se incluyan en esta reunión 2 expedientes que vienen en revisión de la Cámara de Diputados. Son 2 proyectos que tienen que ver con la situación de los jubilados, que están en una situación de emergencia

Álvarez Rivero se reincorporó a la mesa.... Pero ella volvería a intentar cerrar la reunión, y Recalde le reiteró que, en ese caso, él seguía con la sesión.

Ezequiel Atauche (LLA / Jujuy) dijo que “esta reunión era para ratificar autoridades y disponer los días y horarios de reunión; no están dentro del temario del día de hoy estas cuestiones que propone el senador”.

Juliana di Tullio (UxP / PBA) aclaró a Álvarez Rivero: “Usted solo preside esta comisión, las decisiones la toma la comisión, no la presidenta. Si hay una moción se vota y si tenemos mayoría, tenemos, y si no, no. Usted no puede detener esa moción, la tiene que someter a votación, le guste o no. ¿Sabe por qué se tomó esta decisión? Porque ustedes frenaron el Senado”.

El jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi (de Corrientes), intervino: “No me parece mal si quieren incluir los temas para debate, pero no necesariamente dictaminarlos, porque me parece que es interesante debatirlos”.

El jefe del bloque Convicción Federal / San Luis, Fernando Aldo Salino, revindicó el derecho de avanzar: “Este tema lo conocemos de memoria, ni siquiera requiere profundización”.

Martín Lousteau (UCR / CABA) objetó a Atauche y Álvarez Rivero: "Hace más de 3 semanas que tenemos proyectos con media sanción que son urgentes”.

Pablo Blanco (UCR / Tierra del Fuego) cargó contra LLA por “trabar a través de la Comisión de Presupuesto todos los proyectos que ingresan y que al oficialismo le interesa que se traben. ¿Saben qué van a lograr? Que los miembros de la comisión nos juntemos y así como respetamos darle la presidencia al oficialismo de una comisión de gobierno, se la vamos a quitar. Nosotros tenemos que responder a la gente, no al presidente de la Nación”.

Álvarez Rivero respaldó a Atauche: “La propuesta es antireglamentaria y yo no la voy a considerar”.

Recalde: “¿Dónde dice que antireglamentaria? Antireglamentario es no convocar a las comisiones. Es su deber como presidente y sino la vamos a cambiar, vamos a poner una nueva presidenta”.

Guadalupe Tagliaferri (PRO / CABA): “No puede suceder que se anule una conversación y que seamos cómplices de que supuestamente acá nadie trabaja. Si no hay vocación del oficialismo, de usted como senadora y de Atauche como presidente de la otra comisión, de tratar los temas, dígalo así, dígalo públicamente, 'no queremos tratar los temas, queremos tratarlo in eternum', pero dígalo así”.

Álvarez Rivero: “Yo lo que voy a decir es que no soy oficialismo”.

Luego ella propuso que se cite a especialistas.

La senadora del PRO Álvarez Rivero quiso levantar la comisión de Trabajo y Previsión cuando la oposición le pide tratar los proyectos con media sanción por jubilados Los senadores de la UCR no se fueron y hasta Tagliaferri del PRO la desafió

“Usted acaba de hacer una tercera moción, maravilloso”, expresó Tagliaferri y le pidió votar las mociones de Recalde, la de Vischi y la de Álvarez Rivero, pero ésta se opuso.

Fernando Salino le reprochó: “Usted está al borde del capricho y lo que usted quiere. El senador Recalde hizo una moción y queremos votar esa moción”.

Atauche volvió a la carga para respaldar a Álvarez Rivero.

“Esta moción no está bajo la facultad mía así que no la voy a habilitar”, reiteró Álvarez Rivero.

Tagliaferri cuestionó que Álvarez Rivero tuviera “capacidad” de ejercer la presidencia de la comisión.

Daniel Bensusan (La Pampa / Frente de Todos) le advirtió a la presidenta de la comisión que estaban pidiéndole poner a consideración 3 mociones. “Si se niega, le pido al secretario de la comisión que el vicepresidente se ponga a cargo de la comisión y haga lugar a lo que la mayoría quiere. Si no, seguimos escuchando a Atauche, que ya no sabe qué decir, usted se niega a ejercer las funciones de presidencia, entonces que pase a cumplir esas funciones el vice”.

Álvarez Rivero pidió entonces que cada uno repitiera su moción. Vischi recordó que la suya era reunirse este miércoles 02/07 a partir de las 15:00 para analizar las medias sanciones provenientes de Diputados, en tanto que Recalde reiteró que quería incorporar los 2 expedientes al tratamiento y que por secretaria se recibieran los dictámenes que estaban circulando a la firma.

Recalde ganó con 9 votos.

Los senadores de Unión por la Patria y Tagliaferri lograron pasar a la firma los dictámenes de los proyectos con media sanción de la Cámara de Diputados referidos a jubilaciones.