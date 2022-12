Escenas del multiverso del Frente de Todos

Leyenda

En el kirchnerismo, en tanto, comienzan a reconciliarse con la idea de las PASO, que hasta hace poco querían derogar. Pero reclaman “reglas de juego”, como dijo Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y vice del Instituto Patria. Se las piden a Alberto Fernández como parte de esa mesa política para zanjar diferencias, que a esta altura parece más una leyenda, como el Yeti o el monstruo del Lago Ness. Fernández, otro capítulo del multiverso, no habló de un consenso como ese, sino que prometió ponerse “al frente” de un reordenamiento de la coalición oficialista para “ganar” en 2023. Síntoma de la poca fe en el Presidente dentro del oficialismo habría sido la escasa concurrencia de gobernadores, intendentes y figuras del kirchnerismo (por no decir ninguna, en este último caso) a la celebración del 3er aniversario del gobierno del Frente de Todos. Como si se tratara sólo del gobierno de Fernández. Tampoco estuvo Sergio Massa, que llegó tarde. Las acciones del ministro de Economía cotizan en alza desde que se conoció una pronunciada baja de la inflación en noviembre. El 4,9% que informó el INdeC revitalizó un proyecto presidencial que Massa dice que no existe para 2023. Al mismo tiempo, Massa desafía a los apóstoles kirchneristas cuando se tira flores con Paolo Rocca, líder de Techint, y pide que haya muchos más como él, como lo hizo al participar de un evento del emporio industrial, donde además volvió a defender la estabilidad fiscal como meta.

alberto-tresaños.jpg Alberto Fernández al encabezar el acto oficial por los 3 años de gestión de gobierno que se cumplieron el último 10/12. NA

Mesa de arena

Con Cristina Kirchner fuera de competencia, proliferan las especulaciones sobre cómo quedará conformada la oferta electoral del peronismo para el año que viene. Hasta se proyectan alianzas más amplias que podrían incluir a sectores que tienen en la Vicepresidente un límite. El cordobés Juan Schiaretti, un peronista enfrentado con el kirchnerismo desde hace años, forma parte de alguna mesa de arena imaginaria. Pero aunque su nombre no esté en ninguna boleta, CFK seguirá teniendo una fuerte injerencia en el armado. Su caudal de votos aun en retroceso le da ese derecho. La Vicepresidente, no obstante, no se manifiesta sobre el futuro del peronismo y sigue enfocada en su pelea contra la “mafia judicial” que asegura la persigue. Aunque algunos planes no salen como estaban previsto. Tras contagiarse de Covid-19 tuvo que suspender una reunión del Grupo de Puebla, una agrupación de referentes progresistas de la región, que venían a Buenos Aires a sostener sus denuncias. La cita en el CCK se reagendó para este lunes 19. Pero el resultado de la final que entre la Argentina y Francia por el mundial de fútbol convierte cualquier evento en inconveniente, más allá de las excusas sobre las agendas de los invitados. Finalmente, el encuentro se postergó para marzo. Quién sabe en qué andará la cabeza de los argentinos para entonces.

Más contenido de Urgente24

Previo a la cadena nacional de los jugadores, renunció otro asesor de Alberto

Plan Massa: Lo más difícil estará en el primer bimestre

Final Qatar 2022: muchos cortes de calle y servicios limitados en CABA

Sospechas en Gran Hermano que salpican a ex intendente K