En busca de un nuevo relato

https://twitter.com/danielscioli/status/1664775942898589697 Compartimos con @vtolosapaz un plenario en la sede del Banco Nación en Vicente López con referentes políticos y sociales, y más de 500 compañeros y compañeras de la 1ª sección electoral de la provincia de Buenos Aires.



Un gran encuentro para construir una Argentina que crezca… pic.twitter.com/DelzRjWXS4 — Daniel Scioli (@danielscioli) June 2, 2023

https://twitter.com/RossiAgustinOk/status/1663303358889750528 Quiero compartir con vos mi decisión de ser precandidato a Presidente. A las 19.30hs nos encontramos en mi canal de YouTube.https://t.co/s1xGC3wJJO — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) May 29, 2023

Por un andarivel paralelo anda Eduardo ‘Wado’ de Pedro. El ministro del Interior quedó en pole position a partir de los comentarios de la Vicepresidente sobre su inclinación a “pasar la posta” a un “hijo de la generación diezmada”. En este punto se generó una controversia. En su condición de hijo de militantes montoneros, desaparecidos, ‘Wado’ fue consultado sobre sus sentimientos respecto de las víctimas de la guerrilla en la década del 70. La respuesta fue un ninguneo absoluto. Habrá que ver qué papel tendrá este aspecto en la campaña de de Pedro en tiempos en los que hay una mayor exposición crítica sobre el accionar guerrillero. Una contradictora del ministro será seguramente Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei, quien es una militante por el reconocimiento de las víctimas de Montoneros y el ERP. Por esta posición es categorizada por el oficialismo como “negacionista”, que es el calificativo instantáneo que utiliza para todo aquel que desentone con el relato establecido sobre “la juventud maravillosa”.

https://twitter.com/Kasibueno/status/1662624733978927104 y acá vemos como terminaron de ensobrar a los últimos que les quedaba. Infobae instalando a Wado como el nuevo candidato componedor, el que viene a cerrar la grieta con los militares y la década del ‘70. porque ya sabemos que ese es EL problema argentino.pic.twitter.com/R6iQOs6hDj — Kasi & (@Kasibueno) May 28, 2023

¿Será de Pedro el candidato del FdT? A principios de la semana un artículo del diario Página12 daba un esquema con el ministro en el tope de la boleta como principal hipótesis avalada por la misma CFK. Sin embargo, por el momento la opción de Pedro no logra cautivar. La encuesta de mayo de la Universidad de San Andrés le otorga una intención de voto del 3% en un escenario de PASO. Aunque hay que decir también que quien mejor desempeño muestra en el espectro oficialista, Kicillof, obtiene apenas el 8%. Hasta aquí la alternativa de Pedro parece un experimento tendiente a comprobar su alcance.

usan3.jpg La encuesta de la Universidad de San Andrés le adjudica una muy baja intensión de voto a 'Wado' de Pedro.

En la provincia de Buenos Aires las chances de de Pedro mejoran. De acuerdo a la encuesta de Circuitos, en un escenario de primarias obtendría un 18%, sacándole una ventaja amplia a su rival interno, en este caso, Daniel Scioli. Sin embargo, el ministro del Interior no logra retener todos los votos del espacio. En un escenario alternativo, Sergio Massa expande ese guarismo hasta el 22%. El ministro de Economía no desechó aún la posibilidad de ser candidato presidencial, y desde China, donde fue a pedir que le dejen usar más yuanes para resguardar dólares del Banco Central, descarta alternativas, como buscar una banca en el Senado.

La encuesta de Circuitos ofrece además una mirada disruptiva: no existe escenario de tercios como el que proyectan Cristina Kirchner y otras encuestas, sino una polarización entre el oficialismo y Juntos por el Cambio que relega a Javier Milei a un más lejano 3er puesto, sin chances de disputar un lugar en el balotaje. Consultado para esta nota, el director de la consultora, Pablo Romá, estimó que el mismo escenario se daría a nivel nacional. "No veo un escenario de tercios a nivel nacional. Está el desempeño de los candidatos de Milei en las otras provincias y queda ver si es que el fenómeno puede trascender esa barrera y formar un tercio. Yo no lo veo en la provincia y no creo que en términos nacionales haya una tendencia de 25-26 puntos que muestran otras encuestas. Me cuesta proyectarlo a nivel nacional", le dijo el consultor a Urgente24.

circuitos-primarias.jpg La encuesta de Circuitos en la PBA descarta el escenario de tercios. Según la consultora, ese mismo esquema se extendería a nivel nacional.

Si desaparece la opción Milei como factor competitivo, la estrategia de apuntar al balotaje contra el libertario, como insinuó la Vicepresidente en C5N, se tornaría más complicada para el oficialismo, porque esa instancia se adelantaría a la elección general, en octubre, y contra JxC. Ese plan entraría en un pantano mayor si la coalición opositora lograra ampliar su base electoral a través de un acuerdo con el peronismo no K, de la mano de Juan Schiaretti. El gobernador de Córdoba, que ya lanzó su precandidatura, impulsa un “frente de frentes”. Incluso podría sumarse Florencio Randazzo. Promotores de esa eventual alianza son Horacio Rodríguez Larreta y el radical Gerardo Morales, que actúan en tándem. El macrismo, encarnado en Patricia Bullrich, se opondría y buscaría trabar cualquier avance en la reunión que la Mesa Nacional de JxC tendrá este lunes para tratar el tema, además de la incorporación de José Luis Espert y de Margarita Stolbizer. Hay resistencia además del radicalismo cordobés, que calificó en duros términos a Schiaretti. “No nos podemos convertir en una secta”, devolvió el jujeño, presidente del partido a nivel nacional. En el armado del gobernador cordobés también hay disidencias. El salteño Juan Manuel Urtubey, que fundó el espacio con Schiaretti, afirmó: "Va a haber unos que se van a ir a JxC y otros que no iremos". A priori, conformar este frente no parece tan sencillo. Pero si ocurriese y se disolviera el empate de tercios, el Frente de Todos necesitará mucho más que un nuevo relato.

Más contenido de Urgente24

Papelón: JxC y Clarín mastican bronca por Sergio Massa y se unen

Javier Milei marca la agenda a los dirigentes y el tema órganos volvió al Congreso

Rodríguez Larreta - Morales y la refundación de JxC

Elecciones 2023: Súper domingo cordobés con 4.344 candidatos