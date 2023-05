Argentina, Brasil y el final del occidentalismo ingenuo

La Argentina tiene una oportunidad pero acumula problemas crónicos. El mayor de todos es la imposibilidad de alcanzar acuerdos mínimos nacionales que permitan concretar una agenda de políticas de Estado, que trasciendan la coyuntura. No faltan quienes especulan que Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales son líderes que integran una generación que acepta el diálogo y el acuerdo pero ninguno de ellos tiene su lugar asegurado en el futuro próximo de la Argentina. La Grieta sigue resultando atractiva para muchos, mientras el mundo no espera sino que continúa su recorrido. La Grieta más grave no es la doméstica sino la que plantea que el mundo es otra vez unipolar y que si un país dialoga con USA no puede hacerlo con China. La alianza entre Brasil y la Argentina permite sumar fuerzas para resolver ese falso dilema. Acerca de esto escribió el autor del siguiente texto: