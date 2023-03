Alberto Fernández, de la coalición a la colisión

Cabe preguntarse quién acompañaría al Presidente en esta aventura que él sueña. Por ahora, en el Gran Buenos Aires los números no lo favorecen. CFK es la más votada dentro de su espacio, si es que aún siguen en el mismo espacio. Pero están seguros que ella no se postulará. Y, al no hacerlo, la transferencia de votos no es lineal. Aún teme Axel Kicillof que lo convoquen a una oferta que no podrá rechazar: la presidencialidad. Es él quien más empuja para que Sergio Massa sea candidato a Presidente.