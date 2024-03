"Vimos derrapar a Javier Milei de un modo bochornoso"

El primer desmayo se había dado cuando Javier Milei hablaba de un profesor "bastante zurdo" que tuvo en la universidad. Tras ese momento tenso, el Presidente bromeó: “Como verán, nombrar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre”.

Luego, el vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió el video del momento del desmayo y escribió "Fin" (posteo que tuvo, por supuesto, el Like de Javier Milei), lo que fue interpretado por muchos como una burla hacia el estudiante.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SantoroLeandro/status/1765366207941595591&partner=&hide_thread=false El Presidente usa el inicio de clases para bajar línea política en un auditorio con chicos. Una alumna se desmaya, se detiene un segundo y sigue. Al rato se desmaya otro chico, hace otro chiste sobre el comunismo y vuelve a continuar!

Más allá de la discusión de si corresponde… — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) March 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CandelariaBotto/status/1765390384341848120&partner=&hide_thread=false El vocero presidencial burlándose del desmayo de un menor de edad. Fin. https://t.co/tZ7tfkpVdj — Candelaria Botto (@CandelariaBotto) March 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/myriambregman/status/1765403067539734859&partner=&hide_thread=false Hoy vimos derrapar al presidente de un modo bochornoso, burlándose de un niño que se desmaya, haciendo chistes asquerosos y demás. Ahora, su vocero usa la imagen para promover el bullying. Me parece todo un espanto. Se creen impunes, pero deberían saber que no lo son. https://t.co/ASRSXY7jg9 — Myriam Bregman (@myriambregman) March 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NicolasdelCano/status/1765415839224725578&partner=&hide_thread=false Sos una basura Adorni. Te hacés el gracioso festejando y reproduciendo las burlas de Milei a un estudiante que se desmayó. https://t.co/8rwbCiG93C — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) March 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/leandrocahn/status/1765373407007220124&partner=&hide_thread=false El hilo que une la licuación de las jubilaciones, la no entrega de medicamentos oncológicos por "auditoría", los despidos en TELAM, los ataques a Lali, y el chiste sobre el desmayo del alumno del Cardenal Copello es la crueldad y la deshumanización. Yo no quiero vivir así — Leandro Cahn (@leandrocahn) March 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NANCYPAZOS/status/1765442566860767398&partner=&hide_thread=false Insisto en que la palabra “humanidad” no existe en el diccionario del vocero presidencial.

Este gobierno, entre otras cosas, convalida el bullying. La burla en la peor de sus formas.

Es un horror como estamos retrocediendo socialmente en nuestra escala de valores. https://t.co/T68PIv4fc3 — Nncy Pzos (@NANCYPAZOS) March 6, 2024

El reclamo de la maestra de Javier Milei

Teresa, quien fuera maestra de Javier Milei en cuarto grado, recordó con cariño al actual mandatario, aunque también remarcó que como jubilada "muy bien no está" y que espera que su ex alumno "no apriete tanto".

Soy jubilada y muy bien no estoy, espero que no apriete tanto Soy jubilada y muy bien no estoy, espero que no apriete tanto

"Esperemos que las medidas sean buenas para todos. Estoy esperando que mejore la jubilación. Gracias a dios yo no tomo ningún medicamento, pero tengo amigas que sí lo hacen y la están padeciendo bastante. El salario docente también es muy bajo", reprochó la ex maestra de Javier Milei.

Y aclaró que se encontraba en el acto de Milei porque "tengo que venir a pedir los papeles cada vez que hay un aumento en la jubilación".

"Fui su maestra hace 40 años. Era un rubio divino. Después fue pasando de grados y lo fui perdiendo de vista. Pero era bravo, le gustaba jugar mucho, peleaba. Se peleaba con los chicos, estaba enfermo e igual salía a jugar. Le decían que no podía ir a jugar e iba a jugar", agregó.

Y reveló: "cuando era chico dijo que iba a llegar a presidente".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/izquierdadiario/status/1765367941745217928%20&partner=&hide_thread=false La maestra de Milei desaprobó su gestión: "Yo soy jubilada y muy bien no estoy, estoy esperando que nos mejore la jubilación y que no nos apriete tanto con todos los ajustes". pic.twitter.com/Ci0iZpPdan — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) March 6, 2024

