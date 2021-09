Señalada como "negacionista"

Victoria Villaruel es duramente cuestionada por su posición respecto al terrorismo de Estado. Se la acusa, entre otras cosas, de negar la existencia del Terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar y de formar parte de la más antigua derecha conservadora.

En ese sentido, la abogada se defiende y dijo a este medio que no se considera negacionista, sino que es "una ciudadana común y comprometida que dice la verdad".

"Yo represento a víctimas del terrorismo que están sin derechos humanos en la República Argentina, que representan a todos los sectores de la sociedad, dentro de estas personas afectadas en la década de los 70 en Argentina hay argentinos, extranjeros, judíos, católicos, de izquierda, de derecha, peronistas, radicales, apolíticos, ricos, pobres, niños, adultos, y todas esas personas están sin el reconocimiento de los derechos humanos simplemente por una cuestión ideológica, que es garantizar la impunidad de quienes cometieron actos de terrorismo", dice en su defensa Victoria Villaruel cuando se le pregunta sobre el tema.

Y añade: "Por esa razón, a quienes consideran que soy negacionista o que atacan mi posición, considero que son aquellas personas que están relacionadas con esas organizaciones que cometieron estos actos de terrorismo impunes".

"Decir la verdad no implica negar absolutamente nada, y yo lo que quiero es que accedan a sus derechos humanos más ciudadanos, no que permanezcan como ahora, que los derechos humanos son solo para una porción de la ciudadanía", disparó.

Eterna discusión: "No son 30 mil"

Sobre la cifra de desaparecidos en la Argentina, un tema sumamente sensible para la población, Victoria Villaruel tiene clarísima su posición y contó que no tiene miedo de decirla a pesar de la feroz cultura de la cancelación que prevalece en estos tiempos.

"Yo me baso exclusivamente en la información que da el Estado argentino, igual que en diferentes organismos del Estado, como el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado o la Conadep, o mejor aún, la cantidad de indemnizados, que siempre habla de una cifra menor a las 9 mil personas"; empezó diciendo sobre la eterna discusión de la Argentina que divide aguas y enfrenta a sus ciudadanos.

"Incluso en el mismo Parque de la Memoria hay 8.751 nombres, entre los cuales, además, hay personas que murieron en combates, que no están desaparecidas, personas que murieron armando bombas, personas que se tomaron una pastilla de cianuro... incluso están los nombres de víctimas del terrorismo a las que yo represento, y que se les incluye en esa lista como asesinadas por el Estado, entonces yo respeto las cifras que dice el Estado", añadió Victoria Villaruel.

En ese contexto, la candidata de Javier Milei considera que la cifra de los 30 mil desaparecidos es "un relato" y que además, le ha costado al país millones de dólares sostenerlo.

"Nos ha costado millones de dólares a los argentinos, desde el 83 en adelante, sostener el relato de los 30 mil"

"En el sostenimiento de este relato ha costado y cuesta millones de dólares... en sostenimientos de ONG, de indemnizaciones otorgadas a gente que no las merecía, en el sostenimiento de todo un relato que hasta el día de hoy estamos a más de 40 años de los hechos y no se ha llegado a una cifra concluyente"; reflexionó.

"El Estado argentino, tanto en el Gobierno de Raúl Alfonsín, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, ha dado cifras de esto y siempre son menores a los 9.000 desaparecidos. Por supuesto, un desaparecido es importante, pero me parece muy importante también decir la verdad y a eso es a lo que yo apelo", agregó.

"No creo en las cifras que dicen los organismos de derechos humanos, que sostienen hasta el día de hoy números que no pueden demostrar". "No creo en las cifras que dicen los organismos de derechos humanos, que sostienen hasta el día de hoy números que no pueden demostrar".

Las propuestas de Victoria Villaruel

En otro tramo de la entrevista con Urgente24, Victoria Villaruel habló de las propuestas que tiene en mente de llegar a ocupar una banca en el Congreso. Entre sus propuestas, coincidió en muchas con la del economista, pero además aseguró que abogará por los derechos humanos, la seguridad, la defensa, el derecho a la propiedad, la libertad de expresión, reformar la ley de salud mental, entre otros.

"A mí me interesan mucho las áreas de derechos humanos, de defensa, seguridad, del derecho a la propiedad, todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión... Por supuesto la protección del terrorismo que fue mi causa inicial pero, que no va a ser la única ni la exclusiva a la que me voy a dedicar, sino que me interesan todos los derechos humanos con un ámbito y una visión integral, es decir, que reconozcan a todos los ciudadanos", detalló.

Además, Villaruel mostró su preocupación por la seguridad de la ciudadanía y respecto a la seguridad fronteriza: "El área de seguridad es una preocupación que tenemos todos los ciudadanos, particularmente no hay mapa del delito desde el 2018, por eso el delito continúa creciendo".

Y siguió: "Argentina es la octava extensión territorial del mundo y no tiene políticas de defensa adecuadas ni fuerzas armadas a la expresión de territorio, por esa razón nos depredan el mar y nuestras fronteras por distintos puntos... todo ese tipo de áreas me interesan muchísimo".

Aunque tiene interés en "transformar la Argentina", piensa lo mismo que Javier Milei respecto a cómo quiere ser vista, y en ese sentido, no comparte la idea de que se la vea como una dirigente política.

"Yo no me considero una política, sino una ciudadana comprometida... una argentina que está preocupada por los problemas que tiene mi país... Así que desde ese punto de vista creo que la función de cualquier ciudadano es implicarse, comprometerse, participar y controlar a quienes se eligen para representarnos en los distintos poderes del Estado", sentenció.

Villaruel y Fleitas.jpg Victoria Villaruel y Rebeca Fleitas, ambas forman parte de la lista de Javier Milei.

Milei, la violencia, el machismo y las mujeres

Victoria Villaruel no es la única mujer de la lista de Javier Milei, entre otras tantas mujeres, algunas muy jóvenes como es Delfina Ezeiza, que tiene 18 años y es candidata a legisladora porteña, también se encuentra Rebeca Fleitas, una joven que milita en el partido libertario, que es cuarta en la lista del economista y que acompaño a Villaruel a lo largo de esta entrevista.

A ambas se las cuestionó por las actitudes agresivas y violentas que en algún momento ha tenido el líder de su lista, ya sea con periodistas o hacia otros contrincantes de la política. El último caso, la dedicatoria que tuvo hacia Horacio Rodríguez Larreta, a quien, entre otras cosas, lo trató de "rata zurda asquerosa".

Aún así, las mujeres de Javier Milei lo defienden y pidieron no confundir "la pasión" con "la violencia".

"Es una realidad que el enojo que trasciende a Javier Milei es el enojo de la sociedad. Estamos literalmente hartos de esta gente, hartos de los políticos que lo único que hacen es trabajar por su propio bienestar, entonces dentro de ese enojo comprendo realmente la indignación, porque de nuevo, Javier no es un político, es un ciudadano, y como tal, estamos cansados de pagar impuestos, de vivir en una ciudad en la que tenés un piquete cada dos por tres, en donde nuestra calidad de vida es visiblemente peor que a la de otras partes del país", dijo Victoria Villaruel.

Por su parte, Rebeca Fleitas añadió: "No coincido con que Javier sea una persona violenta, incluso no se debe confundir la pasión con la violencia. Javier es una persona sumamente respetuosa".

"La violencia es la que ejercen los políticos sobre los ciudadanos y ya es hora de que esto se termine. Esta elección lo que permite es que la gente vote a personas que piensan como ellos, o sea como nosotros", coincidieron.

Sobre las acusaciones contra Javier Milei, sobre actitudes machistas o misóginas, las mujeres que integran su lista también salieron en su defensa respecto a ese tema.

"Para nada comparto las opiniones respecto a Javier, Javier es todo lo contrario a eso, es una persona amable, caballero, te abre la puerta para que pases primero vos", dijo Fleitas.

Y Villaruel completó: "Javier es una persona que cuando vos te vas a tomar un café con él te acerca la silla, cosa que es raro en estos tiempos, pero es un hombre que en efecto toma la igualdad entre el hombre y la mujer, y la compartimos todos los que estamos en la lista, yo soy una mujer y no considero que por ser mujer deba tener algún tipo de tratamiento diferenciado, más allá de la caballerosidad que siempre agradezco y que me parece un detalle del hombre muy lindo".

"En Argentina los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos ante la ley, y en ese sentido tanto Javier como cualquiera de los miembros de la lista estamos en igualdad de opiniones y de tratamiento, por lo que en ese sentido la verdad que no puedo estar más que en desacuerdo con que él es misógino porque en la vida real no lo es y en el tratamiento con otras mujeres tampoco", sentenció.

En ese sentido, Victoria Villaruel aprovechó para disparar contra el feminismo en la Argentina, y alegó que le cuesta rescatar algo positivo de la lucha de ese sector.

"El feminismo ha sido una causa que ha roto la paridad entre el hombre y la mujer, con lo cual me cuesta rescatar la acción militante del feminismo del sigo 21 como algo positivo al destacar"

Y siguió: "Tampoco estoy de acuerdo con que a los cargos públicos se llegue por el sexo de la persona, se tiene que llegar por meritocracia, porque estudiaste y eres capaz. Tratar de victimizar constantemente a las mujeres para acceder a puestos de Gobierno no es algo que yo celebro".

Políticos en pocas palabras

Por último, Victoria Villaruel describió en pocas palabras a algunos dirigentes y políticos de la Argentina, y sus respuestas fueron las siguientes:

Alberto Fernández: "Una vergüenza de Presidente".

Axel Kicillof: "Tristísimo gobernador de la provincia más rica del país".

Horacio Rodríguez Larreta: "Un cómplice".

María Eugenia Vidal: "Una mentirosa".

Leandro Santoro: "Intrascendente".

Javier Milei: "Un amigo".

Cuando termine la pandemia, Victoria Villaruel admite que espera volver a la vida de antes, en donde disfrutaba de salir con familiares y amigos "sin restricciones, sin importar días y horarios", y su vez, añadió que lo que más disfruta en sus tiempos libres es poder viajar, como lo hizo en febrero del 2020 en su última aventura, donde visitó Perú como parte de sus vacaciones.