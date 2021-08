Javier Milei: "No soy un político, dinamito el statu quo"

Lo primero que hizo Javier Milei al arrancar esta entrevista con Urgente24, fue aclarar que él no es un político y pide que no lo llamen así pese a ser precandidato a diputado y estar confiado en que ocupará una banca en el Congreso nacional.

"Ingresar al sistema para dar la batalla desde adentro no quiere decir que sea político, tengo una trayectoria profesional de más de 25 años y en el sector privado, por lo tanto, no me hace político esto y quiero que quede claro", advirtió.

El economista admitió que lo que lo llevó a adentrarse en el mundo de la política fue darse cuenta que la "batalla cultural" ya la había dado en el país, y que era momento de dar la pelea "desde adentro".

"Cuando vos vas a ver un partido de fútbol, la tribuna será muy linda y todo, pero los goles los hacen los jugadores... entonces, si vos estás todo el día gritando desde la tribuna pero no te involucrás en la situación para tratar de cambiar las cosas, las basuras de los políticos se te ríen en la cara", dijo.

Y añadió: "Por eso no me siento un político, porque básicamente el político lo que te pide es que le des el poder para vivir y para aprovecharse del fruto del trabajo ajeno, y en realidad yo lo que le estoy pidiendo a la gente es que me apoye para tener la posibilidad de devolverle el poder de decidir sobre su propia vida, por eso yo no soy un político, soy un 'outsider'".

Milei también reflexiona y dice que además, lo que lo diferencia de los políticos es que él puede "caminar tranquilo por la calle"; cosa que a su juicio, no puede hacer ningún dirigente del país, y en esa línea, apuntó contra el oficialismo, la oposición y el gobierno porteño.

"Para poder caminar por la calle con gente necesitan del 'chori', de los micros, o andar acompañados de sus tres amigotes, o peor aún, como hace el gobierno de la Ciudad, que aprieta a los empleados públicos para que vayan y estén en los actos", denunció.

Y en ese sentido, reflexionó: "Yo entro en esto para dinamitar el status quo, porque la corporación política es la que nos ha empobrecido, la gente tiene que entender que nuestros enemigos son estos políticos que nos han empobrecido y yo he decidido dar esta batalla para sacarlos a patadas en el traste".

Proyectos al Congreso:

Javier Milei ha sido muy claro respecto al proyecto de país que quiere llevar adelante en la Argentina. La "demolición del Banco Central de la República Argentina" es uno de ellos, aunque para muchos expertos en la materia, lo que propone el libertario es un modelo totalmente inviable.

"Los que dicen que mi proyecto es inviable son ignorantes, es una excusa que suelen poner los ladrones de la política, porque básicamente el Banco Central constituye una estafa hacia el sector privado y ahí los políticos se benefician de 5 o 6 puntos del PBI donde nos roban el dinero, el fruto de nuestro trabajo, sin siquiera pasar por el Congreso, por lo tanto, aquellos que dicen que mi proyecto es inviable, les diría en la cara que son unos chorros, unos ladrones, unos hijos de puta que quieren vivir del trabajo ajeno, robándonos con la inflación. Es una discusión moral y para mí robar está mal, puede ser que para ellos, la casta y oligarquía política, que están acostumbrados a robar, sea normal y robar le parezca bien porque ellos son los beneficiarios directos", disparó Milei sin filtro.

Tras su descargo contra los políticos y lo que opina del BCRA, Javier Milei detalló a este medio que ingresará al Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Reforma de Administración Financiera del Estado, iniciativa que permitirá que los políticos tengan el "deber moral" de renunciar a sus dietas.

"El Banco Central es una estafa que usan los políticos para robarnos unos 5 o 6 puntos del PBI"

"Quiero que el cobro de la dieta sea opcional y ahí vos vas a poder ver quienes son los que van por el oro y quienes van por el bronce", ironizó.

El proyecto de Milei propone además, eliminar la obra pública "pasando a un régimen de iniciativa privada a la chilena", y también la realización de una reforma financiera "para que el sistema financiero deje de ser un sistema de encaje fraccionario y pase a una banca simons, para que a partir de allí podamos tener una banca libre".

Y añadió: "Es importante impulsar la libre competencia de moneda, y una vez que los argentinos elijan su moneda, básicamente eliminar el Banco Central".

"Y no me importa que los delincuentes y ladrones del oficialismo y oposición no acompañen mis proyectos... usaré estos proyectos como proyectos testigos de los ladrones que son los políticos argentinos y cómo nos arruinan la vida", sentenció.

Si el proyecto de Javier Milei se concretara en el país, el economista asegura que la inflación se termina "en un año y medio".

"En un año y medio la inflación desaparece, lo que vas a tener es recomposición de precios relativos a la luz de la estructura de precios que te quedó de la vieja estructura monetaria", explicó el experto.

Martín Tetaz, "muy ingenuo"

"Yo soy amigo de Martín Tetaz, considero que es un gran profesional y un gran ser humano, pero la propuesta de Martín es muy ingenua porque creer que vamos a lograr la independencia del Banco Central porque la ley lo establece es ridículo", dijo.

Milei, respecto a lo que propone el precandidato a diputado Martín Tetaz (Juntos), que es el de independizar el Banco Central, explicó: "Yo le comentaría a Martín que la convertibilidad era una regla monetaria muchísimo más dura, donde además había consenso y los contratos estaban determinados en función de esa regla monetaria, y aún así cuando los políticos quisieron gastar más de lo que ingresaba en su pasión por el derroche de nuestro dinero, se llevaron puesta la convertibilidad y no les importó nada".

"Es ridículo hacerse ese planteo de independencia del BCRA... es imposible. La única forma en la que se podría hacer eso es que los funcionarios sean omniscientes, omnipresentes y omnipotentes, o sea Dios, y la verdad es que pueden ser muy inteligentes pero no creo que estén en la categoría de la definición de Dios".

Ricardo López Murphy y "el socialismo cool"

"Si bien es un gran profesional, yo creo que es parte de la estrategia de Juntos por el Cambio de tratar de meter a todo el mundo, muy especialmente de Horacio Rodríguez Larreta, por lo tanto, creo y es una opinión muy personal, que es un error enorme de su parte creer que va a poder cambiar al socialismo 'cool', al socialismo amarillo, a las palomitas de Juntos por el Cambio", opinó Javier Milei sobre su colega y también precandidato estas elecciones.

"Meterse en una estructura socialdemócrata para reportar a Larreta me parece que no es una forma de viabilizar las ideas de la libertad", reflexionó.

Patricia Bullrich, "la política menos mala"

Javier Milei no cree en los políticos, a todos los trata de "ineptos, chorros e inmorales", pero hay una en particular a la que considera la dirigente menos mala.

"Patrcia Bullrich", respondió. Alegando que es una persona "que va de frente". Y a su vez, admitió que, llegado el momento, y si se diera la posibilidad, no descartaría hacer una alianza con la líder del PRO. "Sí, no tendría porqué descartarlo, porque es una persona honesta y que va de frente".

Giacomini y Milei: vínculo irrecuperable

En otro tramo de la entrevista con Urgente24, Milei habló sobre la ruptura con su socio, el economista Diego Giacomini, y admitió que es prácticamente irrecuperable la reconstrucción de esa relación laboral y de amistad.

"Él tiene una opinión, yo tengo otra distinta, y él decidió tener una determinada actitud y su comportamiento y opiniones son su propiedad, por lo tanto, no tengo nada que opinar de lo que él diga", dijo.

Y agregó, sin dar detalles sobre su ruptura: "Algunas relaciones encuentran un final ¿o acaso no hay parejas que se casaron, tuvieron hijos y se separaron? entonces cuál sería el problema que dos personas hayan decidido ir por caminos distintos, ninguno".

Por último, y consultado sobre sus aspiraciones personales por llegar a la Casa Rosada en el futuro, Javier Milei respondió: "Todavía ni siquiera pasé las PASO, me parece que es una irresponsabilidad hablar de eso, eso se lo dejo a enfermos como Larreta".