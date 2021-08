Javier Milei contra Larreta y JxC y Vidal contra Milei

Importante escuchar detrás los aplausos y vivas del público de Milei, a quien le agrada estas definiciones que escandalizan a otros.

Por sus declaraciones sobre Horacio Rodríguez Larreta en #DemoliendoMitos

Por sus declaraciones sobre Horacio Rodríguez Larreta en #DemoliendoMitos

Muy clara la andanada de ataques planificados del chorro comunista de Sombrilla Larreta de este fin de semana contra el luchador máximo de la libertad Javier Milei. Son los últimos intentos del intedente neomarxista que ha estafado durante 20 años y está siendo desenmascarado.

Mucha agresividad desde todo el arco politico a la candidatura de Milei.

Se coló un verdadero anti-rosca. Uno que creció fuera del sistema.

Va a ser diputado. Yo iria pensando que va a hacer en adelante. Porque con unas bancas no hacemos nada.

En especial hay que formar las bases

"Yo no me pongo una correa, para que me mande un político", le dijo este humilde tipo de la Villa 31 a Milei. El cambio cultural que está generando este tipo es inmenso.

La zona sur de la ciudad está con Milei

Por fin un político nacional de la primera línea ubica como corresponde al intendente Sombrilla Larreta. Javier Milei desenmascara al mayor de los corruptos y que profesa y ejecuta ideología 100% comunista. Rey de la valija, pudo comprarlo todo y a todos menos a Javier Milei.

Milei también dijo:

Sos un gusano asqueroso arrastrado, capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar una elección. ¿Sabés dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de mierda? Sos un gusano asqueroso arrastrado, capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar una elección. ¿Sabés dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de mierda?

Horacio Rodríguez Larreta respondió:

Sin comentarios. Es la agresión... No pienso engancharme en esto. La Argentina necesita lo contrario, que consensuemos, que trabajemos juntos. Sin comentarios. Es la agresión... No pienso engancharme en esto. La Argentina necesita lo contrario, que consensuemos, que trabajemos juntos.

En tanto, María Eugenia Vidal fue quien más se refirió a Milei desde el espacio JxC:

Es increíble, son declaraciones que revelan mucha agresión y mucha violencia. Eso no es lo que necesita nuestro país. Necesitamos personas en el Congreso con temple, con propuestas concretas. A los gritos y en soledad, no se cambia nada. Es increíble, son declaraciones que revelan mucha agresión y mucha violencia. Eso no es lo que necesita nuestro país. Necesitamos personas en el Congreso con temple, con propuestas concretas. A los gritos y en soledad, no se cambia nada.

NO ENTIENDO



Hace 48hs Patricia Bullrich, Martin Tetaz y Mauricio Macri hablaban bien de Javier Milei



Ahora hablan Vidal y Larreta hablan mal



¿El problema lo tienen con Milei o lo tienen entre ellos?



Están perdidos, no tienen brújula para gobernar ni para ir a elecciones

Manes critica a Macri.

Macri alaba a Milei.

Milei putea a Larreta.

Larreta pondera a Massa.

Massa le guiña a Vidal.

Vidal elogia a Máximo.

Máximo defenestra a López Murphy.

López Murphy le dice kirchnerista a Milei.

Y todavía pretenden que uno tenga ganas de votar.

Esto no hace falta que lo diga yo. Lo publicó el Coyote ABDON sobre la misma lista que él integra. Votar al Galera López Murphy es votar al mismísimo Sombrilla Larreta que es el mayor peligro comunista actual para la Argentina. Votamos 100% a Javier Milei el domingo 12/9.