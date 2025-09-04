El municipio Vicente López reforzó la patrulla local con una nueva flota de motos y camionetas blindadas, modernas y con tecnología avanzada. “Seguimos dando pasos para combatir la inseguridad. En una provincia que cada vez es más insegura y un gobernador que cada vez piensa menos en la seguridad de los vecinos de Vicente López, nosotros nos hicimos cargo hace años de la seguridad y lo vamos a seguir haciendo”, destacó la intendenta Soledad Martínez.
TOYOTA + KAWASAKI + BYRNA
Vicente López no afloja en su foco Seguridad
El municipio Vicente López presentó nueva flota de motos Kawasaki y camionetas blindadas Toyota para la patrulla municipal. También reforzó su stock de Byrna.
Hay 2 modelos de camionetas incorporadas: Toyota Hilux y Toyota Corolla Cross. En ambos casos están equipadas con caja automática, blindaje especial, sistema de localización, cámaras internas y externas, radio base y sirenas. Son vehículos híbridos que, por su baja combustión de petróleo, generan menos contaminación y gastos.
Por otro lado, se sumarán motos Kawasaki Versys 650cc, equipadas con balizas, sirena y sistema de localización automática (AVL). Estos vehículos permiten una respuesta más rápida y eficaz frente a cualquier hecho delictivo o situación de emergencia que surja.
“Renovamos las camionetas y sumamos nuevas patrullas en moto. La presencia policial y el patrullaje es uno de los pilares de nuestro sistema y plan de seguridad. Seguimos sumando más patrullas y agentes que, además, tienen pistolas Byrna para defenderse y actuar frente a los delincuentes”, agregó Soledad Martínez.
Recientemente se incorporó un arsenal de armas no letales Byrna, para que los oficiales puedan reducir o disuadir una agresión en la vía pública, sin poner en riesgo su vida ni de terceros.
Semanas atrás se puso en funcionamiento ESCUDO, la nueva central de seguridad que concentra todo el patrullaje y videovigilancia de Vicente López en un lugar equipado con las mejores tecnologías e Inteligencia Artificial.
