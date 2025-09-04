Vicente López no afloja en su foco Seguridad

“Renovamos las camionetas y sumamos nuevas patrullas en moto. La presencia policial y el patrullaje es uno de los pilares de nuestro sistema y plan de seguridad. Seguimos sumando más patrullas y agentes que, además, tienen pistolas Byrna para defenderse y actuar frente a los delincuentes”, agregó Soledad Martínez.

Recientemente se incorporó un arsenal de armas no letales Byrna, para que los oficiales puedan reducir o disuadir una agresión en la vía pública, sin poner en riesgo su vida ni de terceros.

Semanas atrás se puso en funcionamiento ESCUDO, la nueva central de seguridad que concentra todo el patrullaje y videovigilancia de Vicente López en un lugar equipado con las mejores tecnologías e Inteligencia Artificial.

