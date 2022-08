Un joven incomodó a Jorge Capitanich en un encuentro

Y siguió con críticas a la agenda de un sector del oficialismo: “Nos quieren desviar hablando de temas irrelevantes de temas reales como por ejemplo que no puedo ahorrar en mi moneda, y tengo ahorrar en una moneda extranjera, para que lo que tengo no se devalúe; hay que hablar de temas en serio, como de nuestro futuro porque ni yo ni mi padre tenemos problema con una persona por su género. Lo que hagan en la intimidad nos da igual. Lo que nos importa es la persona, la mentalidad que tiene”.

Luego lanzó duras críticas al gobierno provincial: “¿Les parece bien gastar 15 millones de pesos en televisores para que violadores y asesinos miren partidos de fútbol? ¿Eso les parece bien?”.

Frente a los reclamos, Jorge Capitanich escuchaba incómodo.

“Las empresas se van del país, hay escasez de combustible, el sector agronómico no puede trabajar porque el gobierno le come todo lo que tiene, quieren cambiar la manera en la que hablamos, desgastan el sector privado sacándole la mayoría de sus ganancias, dejándolos sin motivación para seguir trabajando. Esto es insostenible. ¿Cómo piensan que el 43% de la población que trabaja puede mantener al 57 sin trabajo? Y a mí me vienen a hablar de géneros...”, remató.

Y cerró, con más críticas a las políticas de género, en medio de una ovación: “Una equis en el documento no va a cambiar el rumbo del país. Al país lo vamos a cambiar nosotros, si aprendemos a pensar y a trabajar. Y a dejar de depender de los gobiernos mediocres que tenemos. Argentina es un país rico donde la gente es pobre y depende de charlatanes. Hay que dejar de ser así. Esto no se va a terminar hasta que cortemos el problema de raíz. Esto realmente es la opinión popular, señor Gobernador”.

El video:

Lionel Schroder frente a Capitanich: “La gente es pobre y me vienen a hablar de géneros”

