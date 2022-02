UCR: La foto que puede empezar a cerrar la grieta interna

De esta manera, ambos bloques llevaron la tensión al máximo. Con acusaciones, miradas y actitudes evasivas, los líderes de ambos espacios dentro de la UCR siempre se evitaron, dentro y fuera del Congreso.

Pero ahora, la unidad parece estar regenerándose. Durante las jornadas de encuentro regional del radicalismo en Córdoba, que fueron celebradas el pasado fin de semana (19/2), Mario Negri y Rodrigo De Loredo decidieron volver a mostrarse juntos con una foto que selló la “paz” entre ambos.

De Loredo Negri.jpg La UCR comienza a limar asperezas.

El acercamiento habría sido posibilitado por dos cuestiones. Una propia, y otra ajena a la UCR.

En primer lugar, el impulsor de los encuentros que derivaron en la foto habría sido Gerardo Morales. El líder radical a nivel nacional y gobernador de Jujuy habría sido el gestor del acercamiento, que aún no tiene forma de unidad de bloque en el Congreso, pero que podría ir rumbo a serlo.

https://twitter.com/GerardoMorales/status/1495200189795028994 Fue un gran día en Vicuña Mackenna junto a radicales de todo el territorio cordobés.



¡Estamos unidos y mirando al futuro!#SiempreAdelante pic.twitter.com/QIpyb8XHIi — Gerardo Morales (@GerardoMorales) February 20, 2022

Para Morales, la UCR no debe claudicar en sus intentos por controlar a Juntos por el Cambio como el partido que más caudal de votos le aporta a la coalición. Y para ello, entiende el gobernador, la unidad es indispensable.

En otro orden, aunque no menor, se estaría dando un quiebre entre Rodrigo De Loredo y Luis Juez. Si bien ambos no hicieron declaraciones al respecto, el tándem que salió victorioso en las elecciones legislativas de Córdoba ya no tendría fluidez, por lo que ambos comenzarán a dibujar su propio camino.

Así, Negri y De Loredo podrían estar sanando heridas. Aunque lento, el proceso de reunificación está en marcha, cuestión que marca que no queda mucho tiempo por delante para el 2023, al menos en términos políticos.