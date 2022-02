Cecilia Devanna: Mi pregunta tiene que ver con los dichos del presidente en China y Rusia sobre los Estados Unidos, y lo que se conoció en las últimas horas respecto de la posición del Departamento de Estado, que dejó conocer el desagrado y la incomodidad por los dichos del presidente. ¿Va a a ver algún tipo...

Gabriela Cerruti (interrumpe): ¿Un funcionario dijo eso?

CD: Es en off pero es información de un alto funcionario del Departamento de Estado

GC: Ajam. Que desconocemos...

CD: Es parte del ejercicio periodístico

GC: No, parte del ejercicio periodístico es que los off dan información y que hay que chequearlo con otras dos fuentes independientes para saber si esto es verdad o no.

CD: Está chequeado, por eso está publicado.

GC: Que una fuente periodística dé una opinión y sea tomado como una posición del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo

CD: Está confirmado, portavoz, por eso le estoy haciendo una pregunta.

Sin posibilidad alguna de que Devanna pudiera formular la pregunta, Cerruti disparó: "Mire, Cecilia, yo le quiero decir que con el mayor de los respetos y muchos años en el ejercicio del periodismo que esta novedad argentina de una opinión que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado y sea la tapa de un diario es toda una novedad para el ejercicio del periodismo argentino".

La portavoz presidencial continuó: "La verdad es que, generalmente, cuando el Departamento de Estado tiene que decir algo sobre algún país, nos enteramos todos y lleva el nombre y apellido del funcionario que hace conocer su opinión".

"Lo que estamos viendo es que hay una cantidad de gente que escribe en los medios argentinos en base a lo que le dijeron supuestas fuentes del Departamento de Estado u otros países y la verdad es que el gobierno argentino no recibió ninguna comunicación pero tampoco leyó a ningún medio argentino ni de los Estados Unidos citando con nombre y apellido las declaraciones de alguien. Entonces, pedimos un poquito de rigurosidad cuando decimos 'el Departamento de Estado'", añadió Gabriela Cerruti.

"Hubo preguntas insólitas"

Tras la polémica que se generó, Gabriela Cerruti habló este viernes en Radio 10, donde dijo que "yo quiero cuidar el espacio de la conferencia de prensa de los jueves que me parece muy importante, y me sentí incómoda ayer con la exposición de los periodistas porque hubo preguntas insólitas".

Y abundó con que "la doble vara que el periodismo intenta imponer como sentido común" y para eso lo graficó con un ejemplo: "Macri toma la deuda de 44 mil millones de dólares y nadie lo cuestiona, y este gobierno tiene que solucionarlo, discutir y negociar con el FMI, ver cómo finalmente soluciona ese problema y pareciera que ese es el problema".

¿Alberto Fernández borró un tuit?

El presidente Alberto Fernández no se mantuvo ajeno a esta polémica con los periodistas, y ayer compartió en su cuenta de Twitter el mensaje de un usuario que, junto con el video de la conferencia de Cerruti, aseguraba que la portavoz explicó "técnicamente por qué el periodismo mainstream argentino es una vergüenza nacional".

Luego, ese mensaje retuiteado por el Presidente desapareció de su cuenta oficial, y se especuló con que, por la polémica generada, Alberto Fernández lo había eliminado. Sin embargo, lo que ocurrió es que el usuario que había publicado dicho tuit lo borró, y por eso ya no estaba visible.

De todos modos no queda claro si primero lo eliminó el mandatario o lo hizo el usuario. Como sea, Alberto Fernández había expresado su opinión sobre el periodismo, lo que generó el repudio de ADEPA.