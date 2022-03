Tractorazo en Córdoba capital y propuesta: "Saquen el IVA"

https://twitter.com/JorgeScala2021/status/1506283781279424518 #Tractorazo en #Córdoba#Productores #Autoconvocados de #AltoFierro realizan un tractorazo.

Llegaron desde esa localidad a la Av. #Circunvalación y #Ruta36 (foto).

Lema: “Los q se van a ajustar son ustedes –gobierno y políticos-, x las buenas o x las malas”.

Aguante el #campo. pic.twitter.com/AH5Md3yOGJ — Jorge Scala (@JorgeScala2021) March 22, 2022

En la misma línea, Juan Amestoy, referente de Productores autoconvocados de la región de Alto Fierro, dijo en declaraciones a Cadena 3 sobre el "tractorazo": "…vamos a mostrar nuestro desagrado al rumbo del gobierno: cada vez que no cierran los números le sacan plata al campo. Entendemos la situación, estamos al tanto del horror a nivel mundial, pero hay que cuantificar las cosas: así como suben los precios, suben los costos".

" Rusia es el principal productor de fertilizante. Si me sube el precio, desaparece el negocio y por ende la producción. El trigo en el valor del pan influía en un 13%. Entonces, si el trigo sube un 50%, el precio del pan sube un 20%. Que saquen el IVA, que es del 21%", agregó.

Las medidas del Gobierno

Cabe recordar que el ministerio de Agricultura de la Nación decidió suspender de manera temporaria el diferencial del 2% por ciento de los derechos de exportación de harina y aceite de soja, en el marco de la "guerra contra la inflación" que anunció el presidente Alberto Fernández la semana pasada.

La suspensión de estos derechos harán que ambos productos vuelvan al 33%, "porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor", señaló el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, al anunciar la medida, el último fin de semana.

En esa oportunidad, el funcionario aseguró que la suba de retenciones "no afectará a los productores" y explicó que "once empresas exportadoras" de harina y aceite de soja estarán alcanzadas por la medida. "Esta medida alcanza a once empresas exportadoras de su producto de la soja, de las cuales ocho representan el 95% del total de las exportaciones", puntualizó.

Además, el Gobierno dispuso reabrir, el lunes, el registro de exportadores de harina y aceite de soja, que estuvo suspendido por una semana.

------------

