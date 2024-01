Todas las compras son mías, dice Nicolás Posse,'Bernardo'

Posse cumplió un rol fundamental en el mal gobierno de Javier Milei: le abrió la puerta a Mauricio Macri y al PRO para teñir de amarillo el Ejecutivo Nacional. Hasta entonces, Milei negociaba con peronistas No K construir una mayoría legislativa que le permitiera gobernar, y que hoy no tiene. Porque la gobernabilidad se construye sobre una mayoría legislativa, algo que Posse desconoce. Además no entiende. Él espera jamás ir al Congreso a cumplir con el deber constitucional de todo Jefe de Gabinete de Ministros de informar 1 vez por mes al Legislativo. Tendría que exponer en minoría. No es lo que él desea.