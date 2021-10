Highton.pdf Texto de la renuncia de Highton a la Corte enviada al presidente Alberto Fernández.

Lorenzetti fue muy crítico de la forma en la que se dieron las cosas -muchos dicen que aspiraba a ser él nuevamente el titular del supremo tribunal- y la salida de Highton lo deja en una situación de soledad frente a la virtual mayoría que conforman Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Highton, por otro lado, era la integrante más cercana a Alberto Fernández. De hecho, fue el Presidente, cuando era jefe de Gabinete, quien la propuso ante Néstor Kirchner en 2004.

En otro extremo, Highton no gozaba de la simpatía de Cristina Kirchner, que alguna vez le reprocho que se mantuviera en la Corte a pesar de haber superado los 75 años de edad reglamentarios para jubilarse.

En una de sus cartas, la Vicepresidente mencionó que la jueza "no sólo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad -como lo hiciera el Dr. Zaffaroni-, sino que además recurrió a un Juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el Gobierno de Cambiemos -que no apeló aquella resolución judicial- y en abierta violación a la jurisprudencia de la misma Corte Suprema y a lo dispuesto por la Constitución Nacional".

Por otro lado, la renuncia de Highton abre una vacancia en la Corte Suprema, que debe componerse de 5 miembros. El lugar aparece en un momento muy particular en el que está en juego la situación del oficialismo en el Senado, donde el resultado de las PASO amenaza el quórum propio.

De confirmarse esa situación en las generales de noviembre, el Frente de Todos quedará en un estado de fragilidad tal que le costará aún más conseguir las mayorías agravadas para designar a nuevo juez y se verá obligado a negociar con la oposición al eventual postulante.

Algunos fervorosos kirchneristas ya se entusiasman con un proyecto para ampliar al máximo tribunal, aunque -si se confirma el resultado electoral- demandará una diálogo más intenso entre el Gobierno y la oposición.