Ricardo Lorenzetti cuestionó el autovoto de Horacio Rosatti

A pesar de no estar de acuerdo con la designación del nuevo presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti trató de llevar algo de tranquilidad a la situación y aseguró que sus diferencias no impedirán generar consensos entre los miembros: “No hay una crisis. La Corte Suprema va a seguir resolviendo los casos, siempre vamos a encontrar la mayoría. Quiero transmitir tranquilidad a jueces y juezas, no cambia todo por el cambio de la presidencia. Yo estoy muy acostumbrado a consensuar", sentenció.

“Nuestra responsabilidad es cuidar los derechos de las personas y no andar haciendo disputas de este tipo. Esto fue algo circunstancial, pero no es lo que corresponde. Tenemos la responsabilidad institucional de que la Corte funcione bien y va funcionar bien”, concluyó.