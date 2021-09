La militancia K arremete contra la Corte Suprema: qué piden

"#DNUParaUnaCorteJusta, para que de una vez por todas la Justicia se ponga del lado del pueblo y la Constitución... Hay una corrupción en la Corte nunca vista en la historia. La solución es un rotundo DNU... El máximo tribunal necesita por lo menos quince miembros", rezan algunos de los reclamos en redes sociales.

https://twitter.com/petrichalenca/status/1442613179322966016 ¡¿Cómo no sumarme a esta movida?! Desde el día UNO del gob. de Alberto que exigimos en agenda que se ponga en debate la Reforma Judicial. Hoy, con una corte puesta por Macri/Clarín, más que nunca #DNUParaUnaCorteJusta #NoAlPartidoJudicial — Alenka Petri (@petrichalenca) September 27, 2021

https://twitter.com/LibresSeamos21/status/1442574583723401220 Hay una corrupción en la Corte nunca vista en la historia. La solución es un rotundo #NoAlPartidoJudicial y un #DNUParaUnaCorteJusta pic.twitter.com/00BHnFHBmF — Seamos Libres (que lo demas no importa nada) (@LibresSeamos21) September 27, 2021

https://twitter.com/wgangi/status/1442573693574520835 Es hora de decir basta#NoAlPartidoJudicial

El máximo tribunal necesita por lo menos quince miembros#DNUParaUnaCorteJusta pic.twitter.com/hInhSkIQY7 — Walter Gangi (@wgangi) September 27, 2021

Los políticos K también reclaman

Sin embargo, la militancia oficialista no es la única que arremetió contra la Corte Suprema, sino que del lado de la dirigencia también salieron a expresar opiniones y pedidos.

Por ejemplo, el diputado nacional kirchnerista, Leopoldo Moreau, opinó que la designación del nuevo titular del máximo tribunal por los próximos tres años debería ser “el último acto de una tragedia”.

“Es hora que los miembros de la Corte presenten su renuncia para iniciar una etapa de transparencia o se los someta a juicio político. Y si no, se aumente el número de miembros para, al menos, oxigenar uno de los Poderes del Estado que se ha transformado en una oscura máquina de impunidad y de impedir”, escribió Leopoldo Moreau en un comunicado.

Y añadió: “La elección del presidente de la Corte Suprema (por Horacio Rosatti) debería ser el último acto de una tragedia. Se bajo el telón”.

“Tenemos de presidente y vice a dos jueces que aceptaron ingresar por decreto a la Corte. A otra magistrada que sigue en el cargo a pesar de no contar con la edad que exige la Constitución. Otro cortesano que se hacía fotografiar con -el juez y exministro de Justicia brasileño, Sergio- Moro y [Claudio] Bonadio y fabricó un grupete de jueces federales para maniobrar políticamente. Esa es la ‘cabeza’ del Poder Judicial”, criticó Moreau, exigiendo así la renuncia de los magistrados de la Corte Suprema.

El periodismo militante y la Corte Suprema

Por otro lado, el periodismo militante también hizo su parte, y fue el periodista oficialista Víctor Hugo Morales quien opinó respecto a los recambios de la Corte Suprema.

En su editorial de La Mañana, Víctor Hugo cuestionó la elección Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema de Justicia y le reclamó al Gobierno que “mire el tema como corresponde”.

"Rossatti, Rosenkrantz, Lorenzetti… ¿No son increíbles estos tipos? No es muy académica la expresión, pero merecen el respeto y la reverencia que generan los integrantes de la Corte Suprema de Justicia?", dijo.

Y siguió: "¿Qué son Rossatti y Rosenkrantz, como dos chicos malos, ventajeros, que en el colegio se votaban a sí mismos cuando se elegía la comisión estudiantil? Qué dolor era detectar que una persona podía votarse a sí misma".

"Me pregunto yo: ¿el gobierno no va a mirar el tema de la Corte Suprema como corresponde? ¿No hay elementos que permitan entrarle a algo que podría poner en suspenso el descrédito de estos impresentables de Ronseknratz, Rosatti y Lorenzetti, que ahora denuncia como si hicieran algo no jurídico? ¿Y él qué fue?".

" Cada uno de ellos abochorna a la familia judicial. Ya están pasando algunos días, no veo declaraciones por ningún lado. ¿Van a seguir mirando la Corte Suprema y que se arreglen ellos? ¿No está el país en manos estos tipejos? ¿No fueron ellos los que determinaron la presencialidad de los chicos, porque era servil al Gobierno de la Ciudad y se siguen sin presentar a trabajar presencialmente? ¿No es una vergüenza todo lo que pasa con la Corte Suprema?", se preguntó el periodista en su programa radial.