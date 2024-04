Sin saber cómo mejorarla, la ciudad de Santa Fe debatió la ley de nocturnidad

La categoría B se encuentran los bares con posibilidad de actividad complementaria de música en vivo y/o baile del público asistente, sin venta de entradas y con capacidad máxima de 80 personas. Las instalaciones interiores del lugar cerrarán de domingo a miércoles a las 2:30 horas del día siguiente; mientras que jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados cerrarán a las 4:30 horas del día siguiente.

Por último, en la categoría C se encuentran los bares con posibilidad de actividad complementaria de música en vivo y/o baile del público asistente, sin venta de entradas y con una capacidad máxima de hasta 200 personas. Estos bares también tienen que cerrar de domingo a miércoles a las 2:30 horas del día siguiente, mientras que de jueves a sábados y vísperas de feriados cerrarán a las 4:30 horas del día siguiente.

En un primer momento, la ley ordenó a los bares y estos vieron su capacidad ocupada al máximo. Pero luego de esta primavera, donde la gente salía a gastar lo poco que ahorraba, la crisis que vive el país y la falta de ofertas de los bares los volvieron muy costosos para el bolsillo de los santafesinos, quienes eligieron lugares públicos para salir a comer y beber.

Para contrarrestar esta situación de crisis, muchos bares de la ciudad comenzaron a implementar los extendidos después de medianoche que habilitó la ley de nocturnidad para atraer a los jóvenes que buscan un lugar para bailar. Esta opción fue muy bien recibida por los ciudadanos que no quieren pagar las costosas entradas de los boliches o que no quieren irse afuera de la ciudad.

Los empresarios de los bares tuvieron que acustizar los espacios para no molestar a los vecinos, lo que parece que funcionó porque las quejas contra los ruidos molestos mermaron. Con el diario del lunes, podemos decir que esto fue lo mejor que trajo la ley de nocturnidad a la ciudad de Santa Fe porque los ciudadanos pueden salir a divertirse dentro de la ciudad, los bares pueden trabajar y los vecinos pueden descansar.

Boliches

En cuanto a los boliches, la ley estableció que pueden funcionar los jueves, viernes, sábados y vísperas de feriado. Los boliches para menores o matiné tienen permitido funcionar hasta las 00:00 horas. En el caso de las discotecas para personas mayores de 18 años pueden abrir hasta las 06:00 horas del día siguiente.

El cambio más significativo que impactó a los boliches es que se derogó la limitación de ingreso, que era hasta las 2:00 en invierno y 2:30 en verano. A pesar de estos cambios, los santafesinos que buscan salir a bailar ya no tienen como primera opción para ir a los grandes boliches que están ubicados en las afueras de la ciudad.

Una causa de esto es la inseguridad. Los boliches quedan en una zona alejada, donde no es fácil llegar y donde no hay policías que cuiden a los jóvenes que asisten a estos lugares. Además, la infraestructura no ayuda, la zona de los boliches, como gran parte de la ciudad, se encuentra oscura y olvidada, con los pastos sin cortar.

Otra razón que aleja a los jóvenes santafesinos de los boliches es el costo de las entradas y los tragos. Actualmente, la entrada de un boliche ronda los 5 mil pesos, y si a eso le sumamos un trago que sale 3 mil pesos, más el taxi de ida y de vuelta, el costo total de la salida ronda los 10 mil pesos, algo muy caro para el bolsillo promedio.

Podríamos decir que después de la pandemia, en la ciudad de Santa Fe el paradigma de la noche cambió, porque las personas que buscan salir a bailar eligen pubs que no cobren entrada y que quedan dentro de la ciudad, para gastar menos y estar más seguros.

