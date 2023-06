Silvina Luna: Avanza su salud y "está consciente"

Se conocieron los chats entre Silvina Luna y Anibal Lotocki

Tras el delicado estado de salud de la modelo, trascendió un intercambio de chats entre Luna y Lotocki luego de la cirugía plástica que le realizó en 2012. Éste fue difundido por TN Central, una conversación entre ellos en donde se pudo leer a la modelo pidiéndole ayuda a Lotocki ante los dolores que tenía.

Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola [...] Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola [...] Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme

Más adelante, la modelo sigue explicándole lo que le sucedía, preocupada por su estado físico y por el malestar que estaba sintiendo:

K45EDK4RJVEGLGTSSYO3IVSCKA.jpg

No sé si fue el avión o el calor de acá pero empeoró y me duele mucho No sé si fue el avión o el calor de acá pero empeoró y me duele mucho

También le consultó por las consecuencias que podría causarle:

¿Hay posibilidad de que se infecte eso? Los pinchazos siguen ¿Hay posibilidad de que se infecte eso? Los pinchazos siguen

En otra secuencia, Silvina le detalla a Lotocki:

Tengo algo duro alrededor del muslo, ¿se pudo haber encapsulado? Tengo algo duro alrededor del muslo, ¿se pudo haber encapsulado?

Ante las evidentes dudas que sentía y que apenas tenía un tiempo después del posoperatorio, vinieron las respuestas de Lotocki:

ZDHQPY2JNJA3HECPINCXA3MTUU.jpg

Lo que sentís es parte de la cicatrización [...] Necesitás masajes o drenajes en la zona Lo que sentís es parte de la cicatrización [...] Necesitás masajes o drenajes en la zona

También le sugiere que se mantenga activa y se mueva:

Tenés que empezar a hacer gimnasia Tenés que empezar a hacer gimnasia

Ante la continuidad de las consultas de Silvina desde España, Lotocki le recomendó que ingiriera un analgésico:

Tomate un ibuprofeno que con eso se tiene que solucionar la cuestión Tomate un ibuprofeno que con eso se tiene que solucionar la cuestión

Todos estos chats forman parte de la causa judicial que la modelo le inició al médico por mala praxis. Según informaron en el ciclo de TN, allí está toda la historia clínica de ella, así como también están las declaraciones de los médicos que la están atendiendo en la actualidad junto con los que la atendieron previamente.

Los propios profesionales de la salud aseveraron que lo que ella tenía eran granulomas en los muslos, junto con tumoraciones, producto del material que le había colocado en el cuerpo en cantidades que no son las permitidas.

