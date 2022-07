Silvina Batakis es lo mejor que consiguió Alberto Fernández

batakis.jpeg Silvina Batakis en el PJ, a un lado de José Luis Gioja.

Alberto Fernández consideró que la crisis no es tal, que su gabinete y su gobierno no se encuentran comprometidos, y que no aceptará ni renunciar a su ambición reelectoral 2023 ni una intromisión que suponga una intervención de su gestión.

Desde Juntos por el Cambio y allegdos a Alberto Fernández se insistió en que hay "un golpe blando en marcha" para llevar a CFK al gobierno en reemplazo de Fernández. Esto es parte de la chicana política por estas horas. Nadie planteó hasta el momento la renuncia de Fernández sino todo lo contrario, y él pudo ejercer su poder presidencial. El problema es cómo lo utiliza para superar la desconfianza de los agentes económicos, de los tenedores de bonos, de los importadores y exportadores y de la opinión pública en general.

Acerca de las opiniones sobre la designación de Batakis:

https://twitter.com/gabyspepe/status/1543756853255065600 El sueño de Silvina Batakis es ser presidenta de Boca. Les dejo el datito. — Gabriela Pepe (@gabyspepe) July 4, 2022

https://twitter.com/Miguel_Boggiano/status/1543759190887366657 Silvina Batakis en Economia es la versión mujer de Axel K.



Absolutamente nadie que no sea un soldado K estaría dispuesto a agarrar esa papa al rojo vivo.



Alberto debería renunciar y pasarle el huevo podrido a Cris. — Miguel A Boggiano del 17% (@Miguel_Boggiano) July 4, 2022

https://twitter.com/SantiagoSpaltro/status/1543761166836633600 Silvina Batakis es la primera ministra de Economía desde 2007 y la segunda de la historia argentina entre 128 que ocuparon ese cargo. La anterior, Felisa Miceli. — Santiago Spaltro (@SantiagoSpaltro) July 4, 2022

https://twitter.com/JonatanViale/status/1543762639951650819 Les dejo el CV de la flamante ministra de Economía Silvina Batakis.



Se los resumo.

30 años en el Estado.

Nunca pagó un sueldo.

Nunca sector privado.



Continúa verificándose el axioma K: después de un pésimo ministro, siempre llega uno peor. pic.twitter.com/BiN50o7tjL — Jonatan Viale (@JonatanViale) July 4, 2022

Silvina Aída Batakis nació en Río Grande, Tierra del Fuego y el 27/12 cumplirá 54 años, se graduó en la Universidad Nacional de La Plata como Licenciada en Economía y máster en Finanzas Públicas. Luego realizó un máster en Economía Ambiental en la Universidad de York.

Desde 1992 trabaja en la Administración pública:

Directora de Zonas Francas en Provincia de Buenos Aires (PBA),

Directora Provincial de Economía Ambiental y Energías Alternativas,

Directora Provincial de Estudios Económicos,

Asistente en la Dirección de Planificación del Ministerio de Infraestructura PBA,

Jefa de Gabinete de Asesores del Ministro de Economía PBA,

Subsecretaria de Hacienda de PBA,

Ministra de Economía de PBA,

Directora de la Escuela de Economía y Gestión para el Desarrollo Local en PBA,

Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación.

Dato: durante la campaña electoral de 2015, Scioli anunció que Batakis sería su ministra de Economía en una eventual gobierno.

----------------------------

