Sergio Massa pidió "construir unidad para un futuro mejor"

Fue una semana en la que por ahí en la forma en la que se dio la salida del ministro de alguna manera nos puso a todos en alerta de que a veces las mezquindades individuales terminan poniendo en riesgo lo colectivo. Fue una semana en la que por ahí en la forma en la que se dio la salida del ministro de alguna manera nos puso a todos en alerta de que a veces las mezquindades individuales terminan poniendo en riesgo lo colectivo.

whatsapp-image-2022-07-09-at-60922-pmjpeg.webp El Presidente de la Nación y Sergio Massa conmemoraron el 9 de julio en la casa de Tucumán

Reflexión en casa histórica

"Necesitamos tener la capacidad de saber separar la paja del trigo, correr a aquellos que actúan con mezquindad individual y trabajar de manera colectiva entendiendo que tenemos un contrato, un sueño".

Luego Massa remarcó

Está la esperanza de millones de argentinos que esperan que las 5000 obras en marcha se terminen, que recuperemos el empleo y el ingreso, que recuperemos la esperanza como argentinos más allá de aquellos que en la división, en el odio, en la pelea, en sembrar dudas todo el tiempo, de alguna manera pretenden ponernos palos en la rueda Está la esperanza de millones de argentinos que esperan que las 5000 obras en marcha se terminen, que recuperemos el empleo y el ingreso, que recuperemos la esperanza como argentinos más allá de aquellos que en la división, en el odio, en la pelea, en sembrar dudas todo el tiempo, de alguna manera pretenden ponernos palos en la rueda

Respuesta anticipada

Ante la consulta de la periodista de C5N acerca de los encuentros que compartió con sus socios de la coalición gobernante, el tigrense la interrumpió antes de que terminara de formular la pregunta y respondió.

Lo que charlamos en el ámbito privado lo dejamos en el ámbito privado y lo que tenemos para comunicar lo comunicamos Lo que charlamos en el ámbito privado lo dejamos en el ámbito privado y lo que tenemos para comunicar lo comunicamos

Massa argumentó que el pacto de silencio con Alberto Fernández y Cristina Kirchner forma parte de "la manera seria y profesional" en la que deben desempeñar sus funciones.

Sin embargo reconoció que durante los encuentros se producen discusiones "con firmeza, con vehemencia", ya que no coinciden en todos los temas, pero tienen el objetivo de "darle a los argentinos un proyecto de país y un mejor futuro".

"Cada uno de nosotros tiene que aportar lo mejor para que cuando termine nuestro gobierno los argentinos sientan de hicimos nuestro trabajo, que cumplimos con nuestro compromiso y que recuperamos ese sueño de una Argentina con movilidad ascendente que los argentinos desean", aseguró el presidente de la Cámara de Diputados

Por último, acotó

Soy de los que cree que si pensamos distinto está bueno discutirlo, pero no tenemos que permitir que esas discusiones le den oportunidad a aquellos que pretenden sacar ventaja de nuestras discusiones. Como le ponemos mucha pasión al debate, a veces no medimos que nos podemos lastimar entre nosotros Soy de los que cree que si pensamos distinto está bueno discutirlo, pero no tenemos que permitir que esas discusiones le den oportunidad a aquellos que pretenden sacar ventaja de nuestras discusiones. Como le ponemos mucha pasión al debate, a veces no medimos que nos podemos lastimar entre nosotros

