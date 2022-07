Preguntan: ¿Y cómo sigue Sergio Massa en el FdT?

El fin de semana comenzó y terminó complicado para Sergio Massa: el club Tigre no pudo mantener la ventaja ante el Talleres cordobés, con 21 disparos al arco contra 7 del rival, y se le escaparon los 3 puntos; y encima no pudo convencer acerca de cómo y con quiénes el gobierno del Frente de Todos podría intentar revertir la inflación que no concede tregua, la debilidad de la moneda, la caída de los bonos públicos y el fantasma de la deuda interna por renovar.