"Hoy es mi cumpleaños y me voy a regalar hacer un poquito más largo el mensaje porque estamos frente a un tema que no es solo la puesta en marcha de obra (...) si no que en este contexto de un mundo que cambia y en el que la fragmentación empieza a jugar un papel central, la rezonificación de los procesos industriales empieza a jugar un papel central", comenzó su discurso Sergio Massa.