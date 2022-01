Un fragmento de la entrevista:

-¿Habla con Cristina Kirchner?

-Hace tiempo que no hablo.

-¿Quiere ser presidente?

-Sí, para eso me preparo todos los días.

-¿Va a ser candidato en 2023?

-Trabajo para eso

-¿Dentro o fuera del Frente de Todos?

-No depende de mí, depende del Frente de Todos.

-¿Tendría que cambiar algo?

-Muchas cosas.

-Mencione algunas.

-Lo primero, pensar más en la capacidad transformadora del espacio político que en los resultados electorales, y para tener capacidad transformadora hay que estar convencido de lo que se hace y tener honestidad intelectual. No se puede decir un día una cosa y cuando nos conviene, contradecirnos, eso atenta contra el futuro del país.

-Si Cristina Kirchner se presentara, ¿Competiría contra ella?

-Sí

-El Presidente dijo que va a haber competencia interna.

-Decirlo no es garantía de nada. No depende solo de la decisión de que haya… hay que cambiar muchas cosas, los que definen quiénes compiten y quiénes no, el colegio electoral…