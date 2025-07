Se resignifica "la Primera" y el PJ busca candidato: Achaval, con buenos números, ¿el nombre del consenso?

Con 4.732.831 personas habilitadas para votar, desplazó a "la Tercera" sección del primer lugar en cantidad de votantes.

PADRÓN DEFINITIVO PBA



Se oficializó hoy ¿la sorpresa? la Primera superó en electores a la Tercera.



PRIMERA: 4.732.831

SEGUNDA: 649.465

TERCERA: 4.637.863

CUARTA: 540.354

QUINTA: 1.290.948

SEXTA: 652.077

SÉPTIMA: 281.130

OCTAVA: 576.691



Total: 13361359 — Pablo Salinas (@SalinasPabloJ) July 8, 2025

De esa forma, la importancia de "la Primera" se resignifica. A diferencia de la región que aglomera principalmente a los partidos del sur del Conurbano, en la 1ra sección tienen mucho peso partidos del norte históricamente refractarios al PJ, como San Isidro (bastión de la UCR) y Vicente López (bastión del PRO). En contraste con "la Tercera", un territorio que ha mantenido cautivo, el peronismo -y aunque gobierna la mayoría de sus distritos- ha ganado y perdido en "la Primera".

Además de los mencionados, la región se compone de Campana, Escobar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, San Martín, Tres de Febrero, San Fernando, Pilar, Tigre, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, General Las Heras, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, Suipacha, Moreno y General Rodríguez.

¿Quién liderará la lista del PJ de la 1ra? Esta sección renueva 8 bancas para el Senado bonaerense. Por lo tanto, quien encabece esa nómina, encabezará al mismo tiempo la papeleta que incluye diputados, concejales y consejeros escolares.

Sergio Massa surgió como nombre natural, por su arraigo en Tigre. Sin embargo, el Frente Renovador que se referencia en el exministro de Economía propone (al menos en público) al intendente de San Fernando -bastión massista- Juan Andreotti. Hay que señalar que otro de los nombres que circulan para competir es el del actual intendente tigrensa, Julio Zamora, quien integra el espacio Somos Buenos Aires, el armado de la UCR, la CC de Elisa Carrió y a otros peronistas no K, como el cordobés Juan Schiaretti y Florencio Randazzo.

En el kirchnerismo, en tanto, suena la figura del jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Desde el kicillofismo, por suparte, dejan trascender al ministro de Infraestructura provincial y hombre de San Martín, Gabriel Katopodis, como nombre propio.

En el medio surge un nombre alternativo, que algunos mencionan como quien podría reunir el consenso: Federico Achaval, alcalde de Pilar. Achaval se ha mostrado cercano a Cristina Kirchner, y la ha acompañado en diversos actos, además de apoyar su candidatura a la presidencia del PJ. Pero también mantiene sintonía con Axel Kicillof, quien lo visitó recientemente para la inauguración de obras en Pilar. Un dato muy importante de ese vínculo es que, a pesar de la cercanía con el kirchnerismo, Achaval respaldó el desdoblamiento que dictó el gobernador.

achaval.jpg Axel Kicillof y su ministro Gabriel Katopodis, junto a Achaval en una reciente visita del gobernador a Pilar.

Achaval no descarta integrar una lista del 7S. “Si después en esa mesa que se arma me dan la responsabilidad de presentarme, lo haré. La política la entiendo como una fuerza productiva, no como algo individual”, dijo hace algunas semanas en Infobae.

Achaval tiene muy buena aceptación en su municipio. Su gestión es respaldada por 73,6% de los consultados por una encuesta en el distrito de Pulso Research.

image.png

No sólo son casi las 3 cuartas partes de los encuestados las que avalan la administración municipal, sino que además el resultado aventaja en casi 20 puntos a cómo es percibida en Pilar la gestión de Javier Milei, que también está muy bien ponderada, con casi el 55% de las adhesiones.

En cuanto a la imagen personal, la encuesta de Pulso revela que Achaval cosecha una aprobación del 72,5%, posicionándose por lejos como el dirigente mejor visto en Pilar.

image.png

El Presidente también logra un buen posicionamiento en el distrito de "la Primera" en términos de imagen: consigue un 56,8%. Aunque, su referente local, Juan Martín Tito, todavía no logra instalarse, ya que tiene un 46,6% de desconocimiento, según el mismo sondeo.

Aún así, la encuesta de Pulso Research en Pilar, muestra a la alianza LLA-PRO (algo que aún no estaría definido en el distrito, sin embargo) encabezando la intención de voto para la elección de concejales con el 37,4% sobre el 26,7% del peronismo, en una pulseada polarizada. Un dato sobresaliente es que el 23,6% de los consultados se manifiesta indeciso, lo que es un electorado a disputar que podría cambiar la ecuación.

image.png

Y si bien Achaval es un referente opositor a la Casa Rosada, entre quienes aprueban la gestión nacional su imagen positiva es de prácticamente el 64%, cifra que sube al 88% entre quienes tienen rechazo por el gobierno de Milei.