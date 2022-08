Se cruzan el Gobierno porteño y La Cámpora: "Va para largo"

“La Policía de la Ciudad actuó siempre, hubo detenidos por violentos y porque exceden el derecho a la manifestación por parte de aquellos que iban a manifestar en contra. El problema es que se empezó a dar una forma sostenida y planificada de manifestaciones en el domicilio a favor de la Vicepresidenta. Militantes, gente que mandaban los intendentes, algunos sindicatos afines. Esto fue in crescendo”, agregó.

“No quiero redoblantes, no quiero cortes de calles, no quiero fuegos artificiales y ése fue el compromiso que asumieron ellos. Lo cumplieron hasta ayer, a las 19, cuando llegaron 350 militantes de Ituzaingó y cortaron la calle. Volvió la Infantería y restituimos la circulación; gracias a Dios no hubo enfrentamientos”, contó.

A Máximo no le pegaron

Ante la difusión de un video que el kirchnerismo mostró como prueba de una agresión física por parte de la policía a Máximo Kirchner, el ministro de Seguridad porteño dijo: “Bajo ningún punto de vista las imágenes muestran que le hayan pegado. Quisieron avasallar a la policía, quisieron pasar por encima con los militantes”.

Luego, explicó que en la zona “estuvieron entrando y saliendo todo el día distintos funcionarios”, que se generó “una situación muy compleja” pero que “no se puede dirimir en la calle la cuestión judicial de una persona, en este caso la Vicepresidenta”.

Los barrabravas

Por otro lado, D’Alessandro aseguró que hubo barrabravas en el acampe frente a la casa de CFK: “Es información que estamos poniendo a disposición de la Justicia. De Moreno, de Temperley... Son fáciles (de identificar) por la actitud que uno ve cuando se ponen en cuero adelante de las vallas. Y acá se les cae el argumento porque la Policía no avanzó en ningún momento. La Policía estaba detrás de las vallas y ellos fueron a tirar las vallas y a agredir de forma violenta. La Policía sólo quiso contener y hay 20 efectivos que están heridos. No se tiraron balas de gomas ni gases lacrimógenos. Lo único que se hizo fue contener la situación”.

La advertencia de Larroque

Este lunes (29/8) desde su cuenta personal en Twittter, el referente de La Cámpora, Andrés ‘Cuervo’ Larroque volvió a referirse a las manifestaciones a favor de Cristina Kirchner y al rol de la policía porteña, a quien el kirchnerismo acusa de reprimir.

“Si lo que les molesta es el amor del pueblo hacia @CFKArgentina, hagámonos la idea de que esta va para largo”, advirtió Larroque.

