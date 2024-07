Santa Fe camino al Pacto de Mayo con críticas sobre Milei: "No hay más excusas para no hacer"

Diferencias con Javier Milei

Por otro lado, Scaglia reforzó su postura hacia el libertario: "El Pacto a nosotros no nos condiciona, lo condiciona al presidente que tiene que demostrar qué vino a hacer. Nosotros podemos decidir que acompañamos, pero después es responsabilidad del gobierno nacional, que deberá mandar una reforma tributaria, deberá cambiar la coparticipación o decidir qué fondos irán para el sistema educativo".

Dentro de ese contexto fue consultada sobre si se siente cercana a Milei y, con total sinceridad, respondió: "A veces sí, y muchas veces no".

"Estoy en una provincia que necesita de acciones del gobierno nacional. Un tema fácil para exponerlo es el Pami. No me gusta la gestión concreta cuando ves a los abuelos como están. Es doloroso y eso es falta de gestión. Podemos pensar que no hay plata, pero hay temas que no se recortan. Cuando Mauricio Macri gobernó, teníamos un montón de cosas en donde ocupábamos la escena con gestión", enumeró.

image.png Con mención en Macri como comparación, Scaglia exigió al gobierno nacional.

A raíz de ello, fue crítica y exigió: "El presidente tiene que gobernar la Argentina, dejar de dar vueltas por el mundo y sentarse en el sillón de Rivadavia a gobernar el país. Es estar todos los días sobre todos los temas".

Para finalizar, dejó en claro la presencia de la provincia en Tucumán: "Creemos que hay que demostrar al gobierno nacional que Santa Fe está dispuesta a acompañar, pero también a discutir".

Santa Fe, presente

Tal lo mencionado, Santa Fe será una de las provincias que acompañará a Milei. En base a eso, el gobernador, Maximiliano Pullarlo, irá acompañado por una delegación mínima: su secretario privado y un asesor de prensa que hace base en Buenos Aires.

Si bien el exministro de Seguridad coincide con el presidente en el equilibrio fiscal, los intereses chocan en el recorte de fondos para transporte, educación y jubilaciones.

