Santa Fe: 63% de licencias docentes eran truchas; exigirán devolución del dinero

A través de auditorias médicas, el Gobierno de Maximiliano Pullaro encontró licencias inventadas, médicos que no reconocieron sus firmas y diagnósticos que no coincidieron con lo constatado, entre otras irregularidades. "Por diversos motivos, esas licencias no estaban bien otorgadas y eso nos da un 63% de docentes auditados que volvieron a su labor", dijo José Goity, en diálogo con Aire.