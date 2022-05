Salud Bonaerense: Primeros resultados del Banco de Prótesis

Cómo se accede a ellos

Cuando una persona con cobertura pública exclusiva requiere una prótesis u órtesis, el hospital realiza la solicitud a la sede central del banco, en el ministerio de Salud bonaerense. Inmediatamente se inicia un expediente y el grupo de auditoría lo analiza.

La subsecretaria Administrativa, Técnica y Legal del ministerio de Salud bonaerense, Victoria Anadón aclaró que ya tienen "una cantidad de insumos protésicos preadjudicados por cada zona de la Provincia" y, que una vez aprobada la solicitud, "las empresas tienen un tiempo límite para llevar cada prótesis al hospital municipal o provincial que lo necesite".

La funcionaria bonaerense describió que "hay prótesis universales, que están en siempre en los depósitos de los hospitales,

Luego dio más precisiones:

Algunas prótesis cardiológicas que, por la urgencia que requieren y porque no varían de un paciente a otro, están en los establecimientos de salud. En cambio, aquellas que reemplazan piernas, caderas o brazos se confeccionan a medida, y requieren una elaboración particular para cada persona Algunas prótesis cardiológicas que, por la urgencia que requieren y porque no varían de un paciente a otro, están en los establecimientos de salud. En cambio, aquellas que reemplazan piernas, caderas o brazos se confeccionan a medida, y requieren una elaboración particular para cada persona

Anadón destacó que el nuevo sistema es "rápido, eficiente y transparente, porque se abre una licitación a todas las empresas que quisieron involucrarse y se puede dar respuesta en tiempo y forma, sin el riesgo que sufrieron muchos pacientes en el pasado que, por las demoras en la entrega, veían agravado su estado de salud".

