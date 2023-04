Live Blog Post

‘Salí de acá, no creas nada de lo que te dice’

Sabina comentó que no se cruzaba tanto con Verónica pero una de las veces que pudo verla le dijo “salite de acá, no creas lo que te dice, no vas a ser famosa ni vas a ser una gran cantante, sos joven y podés vivir la vida al lado de otra persona".

Sin embargo, ella no la escuchó pero que la entendía bien porque “estaba estaba deslumbrada. Me deslumbré yo a los 30 años de él por qué no iba a hacerlo ella a los 20". Además, agregó que Cacho es una persona violenta y “como padre también deja cosas qué desear".