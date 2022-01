Inmediatamente, en Twitter muchos políticos, sobre todo santafesinos, le expresaron su respaldo bajo el hashtag "Fuerza Pablo".

Qué es un trastorno prostático y síntomas

Los especialistas en Urología Martín Piana y Malen Pijoan, del Instituto Metropolitano de Urología de Rosario, brindaron información acerca de lo qué significa una patología prostática, según publica el portal La Capital.

En ese sentido, coincidieron en que "los trastornos prostáticos (urinarios) intimidan y avergüenzan a los hombres, que no aceptan sus problemas y se angustian por ellos. Así, cuando se habla de próstata, a más de uno se 'le eriza la piel', porque muchos mitos y prejuicios rondan a esta pequeña glándula del aparato reproductor masculino".

"La próstata es una glándula situada justo debajo de la vejiga, delante de los intestinos. Produce un fluido que protege y enriquece el esperma. Su crecimiento, como proceso natural del envejecimiento, ocasiona en algunos hombres problemas para orinar alterando su vida cotidiana. A medida que los hombres envejecen, la próstata tiende a aumentar de tamaño. Y esto puede provocar que la uretra se angoste y disminuya el flujo de orina. Esto se llama hiperplasia prostática, y no es lo mismo que el cáncer de próstata", aclararon.

En el caso del cáncer de próstata, resaltaron que "se da cuando algunas células de la próstata se reproducen mucho más rápido de lo normal, sin control, dando lugar a un tumor. Si no se trata, las células cancerosas de la próstata pueden acabar propagándose e invadir partes distantes del organismo, especialmente los nódulos linfáticos y los huesos, causando tumores secundarios mediante un proceso conocido como metástasis. Y uno de los aspectos más preocupantes de la enfermedad es que la mayoría de los cánceres de próstata se desarrollan sin que los hombres experimenten síntomas en las primeras etapas".

A su vez, resaltaron que "el cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuente y con mayor incidencia en los hombres en el mundo entero, fundamentalmente porque se ha alargado la expectativa de vida de los seres humanos. Es la segunda causa de muerte por cáncer siguiendo al de pulmón, después de los 50 años de edad en el hombre".

"Aún no se conoce su causa, pero se sabe que con un diagnóstico precoz hoy día existen diversos tratamientos de eficacia curativa demostrada. Para esto es necesario un diagnóstico y tratamiento personalizado y ajustado a cada paciente. El impacto del cáncer de próstata en la vida del varón es considerable. Se espera que para 2030 se duplique el número de casos si no se toma conciencia del control", agregaron.

Los especialistas informaron que "el factor de riesgo más común es la edad. Mientras más edad tenga el hombre, mayor será la probabilidad de que presente cáncer de próstata".

"Los factores genéticos (antecedentes familiares) podrían poner a algunos hombres en mayor riesgo de tener problemas de próstata. Los hombres con un padre o hermano que haya tenido cáncer de próstata son dos veces más propensos a desarrollar la enfermedad", añadieron.

Consultados respecto a los síntomas de los problemas de próstata, dijeron que son distintos en cada persona. Algunos hombres no presentan ningún síntoma, de allí la importancia del chequeo anual.

Algunos de los síntomas a tener en cuenta son: "Dificultad para comenzar a orinar, Flujo de orina débil o interrumpido, Micción frecuente, especialmente por la noche, Dificultad para vaciar la vejiga por completo, Dolor o ardor al orinar, Sangre en la orina o el semen, Dolor persistente en la espalda, las caderas o la pelvis, y/o Dolor al eyacular".

El chequeo de próstata consiste, ante todo, en la consulta. "Se realiza control clínico, laboratorio específico llamado Antígeno Prostático Específico (PSA), imágenes de la vía urinaria y tacto rectal. No es solo cosa de 'hombres'. Necesitamos la concientización de todos para que las futuras generaciones de hombres no sufran los problemas que existen hoy. Así, recomendamos la consulta anual después de los 45 años de manera rutinaria y/o ante cualquier síntoma de los antes descriptos. Aunque se recomienda la visita anual al urólogo a partir de los 50, desde los 40 no es mala idea hacerse una revisión", plantearon.