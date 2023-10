Rosario: Acto en repudio al ataque terrorista en Israel

Luego de que el debate presidencial haya dado que hablar sobre este conflicto bélico, especialmente por los dichos de la representante del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien siempre denunció la opresión que Israel ejerce sobre Palestina, el intendente rosario fue consultado sobre esto.

"Siempre hay gente que a veces su marco ideológico le nubla lo principal. No podemos aceptar secuestros de niños, de ancianos, asesinatos a personas que habían ido a participar de una fiesta. Quien no entiende que eso merece un repudio activo, no entiende nada", respondió Javkin.

"Este mediodía acompañamos el acto por la paz de la @DaiaRosario, en conmemoración a las víctimas del atentado a Israel. Con memoria honramos a las víctimas y con solidaridad acompañamos a sus familias", escribió Javkin en sus redes sociales.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpablojavkin%2Fstatus%2F1711791737583108121&partner=&hide_thread=false Este mediodía acompañamos el acto por la paz de la @DaiaRosario, en conmemoración a las víctimas del atentado a Israel. Con memoria honramos a las víctimas y con solidaridad acompañamos a sus familias. pic.twitter.com/nWFi1JaQ17 — Pablo Javkin (@pablojavkin) October 10, 2023

Opinión que generó fastidio

Siguiendo en ese contexto, quien también se refirió a Bregman fue el titular de DAIA Rosario, Gabriel Dobkin y señaló que es "lamentable e inmoral". "Acá no hay grises. Acá se está o del lado del terrorismo o del lado de la paz. Y con las declaraciones está todo claro, me averguenza como argentino que una candidata a presidente tenga esas manifestaciones a favor del terrorismo", añadió.

Otra de las voces que se hizo escuchar fue María Eugenia Schmuck quien coincidió con lo mencionado y lo calificó de una "irresponsabilidad, condenable y repudiable".

"Que haya gente que dice abrazar la política como mecanismo para transformar la vida de las personas, no condene un acto terrorista, si matar, si secuestrar, si impedir que puedan circular por su propio territorio personas por el solo hecho de pensar distinto, cuántas pruebas más hay que traer y poner a la vista, es condenable, repudiable e irresponsable. Habría que hacer un repudio público para que nadie elija a una persona que está en contra de la vida", concluyó dejando un mensaje claro a los ciudadanos de cara a las urnas presidenciales del próximo 22 de octubre.

