Rociados con cal viva: Deterioro de la disciplina militar y Luis Petri en otro canal

Como hombre del Ejército me avergüenza que, una vez más, estemos en las noticias principales por actos rayanos con la barbarie y que no tienen nada que ver con lo que es la formación de personal y la conducción en el siglo 21. No es casual que desde hace 7 meses lo único que interesa a los altos mandos de las FFAA es tratar de adaptarse a un particular estilo de conducción del actual ministro que sólo busca, desesperadamente, protagonismo político, descuidando totalmente las cuestiones de fondo.