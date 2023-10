Revés para Figueroa en Magistratura y 'piquete' en Casación

Los tironeos por Ana Figueroa, la jueza jubilada según la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) pero en funciones según el Gobierno, no terminan. El Consejo de la Magistratura realizó una votación con representes del kirchnerismo donde ya no la consideran como magistrada y ordenaron que debe integrar la lista de jurados en los concursos con la categoría de “docente de Derecho Constitucional” y no “docentes magistrados”. En tanto, Figueroa ayer no se presentó en Casación a pesar de que Alberto Fernández firmó el decreto que le da 5 años más de mandato pero podría hacerlo hoy, donde los integrantes de la Cámara aún no tratan su reincorporación.