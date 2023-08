Ramiro Marra: "Nuestro foco ahora es dejar tercero al kirchnerismo"

" Nuestro foco ahora es dejar tercero al kirchnerismo, si logramos pasar al ballotage, ya habremos cumplido nuestro primer objetivo. Y en ballotage, seguramente va a ser una elección cerrada, pero los tiempos están cambiando y la sociedad cada vez abraza más los ideales de la libertad", dijo.

Y agregó: "Incluso, hasta el propio Mauricio Macri, fundador del PRO, aceptó que los liberales y el liberalismo ya forman parte del futuro que viene".

Las promesas de Marra si llega a gobernar CABA son muchas, aliviar la carga impositiva es alguna de las tantas, pero la más popular es la de terminar con los piquetes, un deseo de muchísimos porteños -y bonaerenses- pero que hoy parece ser una utopía.

Consultado sobre si su promesa realmente es viable, entendiendo los grupos y movimientos sociales que están detrás y que algunos aplican modalidades extorsivas y mafiosas, el candidato a jefe de Gobierno porteño no duda de que sea posible siempre y cuando la gente quiera que se cumpla la ley.

"Es 100% factible para cualquier persona que esté dispuesto a hacer cumplir la ley, el Código Penal establece en su Art. 194 que el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años", describió.

En esa misma línea, no dudó en disparar contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los grandes perdedores en esta última contienda electoral.

"Larreta normalizó que los líderes piqueteros secuestraran las calles para manipular a la sociedad en base a la violencia y así obtener todas sus pretensiones políticas; que si bien se tapan con un propósito social, la realidad es que solo buscaban acumular poder político", opinó.

Y aseveró: "Conmigo como jefe de Gobierno, piquetero que corta la calle y le complica la vida al ciudadano, piquetero que va a tener que pagarlo en la justicia. Es simplemente hacer cumplir la ley".

Es importante destacar que la lucha contra los piquetes la viene llevando a cabo el candidato de Javier Milei al menos desde marzo del 2022, fecha en la que lanzó el Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA), una organización "busca ponerle freno a los piquetes en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires". El plan de acción del movimiento, según explicaba en su página web, "no es el de una fuerza de choque, sino que se trata de una militancia digital"; y seguía: "El Movimiento Anti Piquetero Argentino ratifica su rechazo a la violencia, a la violación de las libertades y a cualquier otra forma de fascismo camuflado de manifestación legítima".

Las PASO, Javier Milei, las provincias y las encuestas

Por otro lado, consultado sobre si dentro de La Libertad Avanza se sorprendieron por los resultados que logró el economista libertario Javier Milei en las elecciones del domingo pasado, Ramiro Marra contó:

"Te voy a ser sincero, no teníamos una cifra en mente, pero teníamos en claro que una porción importante de la sociedad nos iba a elegir".

Por otro lado, aprovechó para reflexionar sobre el rol de las consultoras y encuestadoras del país, que coincidían con un Javier Milei ocupando, con suerte, un tercer puesto.

"Varias veces dijimos que no le prestamos atención a ninguna encuesta política, varias de las cuales nos daban un promedio de 16%", dijo; y siguió: "No acusamos a nadie de nada, pero claramente no supieron ver la realidad. Con solo haber ido o ver una de nuestras caminatas te dabas cuenta de lo que se venía, la gente corría a veces una cuadra para pedirnos por favor que hagamos algo por el país. Madres que llorando nos decían que no querían que sus hijos se fueran a trabajar al exterior, policías pidiéndonos que los ayudemos a poder trabajar para llevar seguridad a la gente. Había todo un contexto social que acompañó esta elección".

Por último, respecto al triunfo de Javier Milei en la mayoría de las provincias del país, pero que curiosamente en las localidades donde llevó candidatos de su partido les fue mal en las elecciones locales, Ramiro Marra aclaró:

"Aún tenemos mucho trabajo por hacer para solidificar nuestra posición partidaria en todas las provincias del país, sin embargo siempre supimos que los resultados obtenidos a nivel provincial no iban a ser un condicionante directo del resultado nacional", cerró.