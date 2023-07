Carlos Maslatón, otra vez, carga contra Ramiro Marra

Ahí el cruce de Maslatón, también por Twitter. Lo acusó no sólo de “peronista” sino de “massista” denunciando un intento de hacer “campaña”:

“Es una linda frase de campaña, estimado Marra, pero no es real. En La Libertad Avanza jugamos a confrontar con Juntos por el Cambio porque competimos por electorado similar y luchamos para que no vuelvan más al poder. Además, Marra, vos sos peronista. En el massismo te conocí…”.

Y remató:

“Recordemos, estimado Marra, que del massismo y del lavagnismo venís, no lo escondas, no es algo malo. Nuestro enemigo es el socialismo macriísta. Por eso apoyo tu candidatura para Intendente en 2023. Y que a la troika stalinista (Milei-Karina-Kikuchi) no se le ocurra venderte”. Dijo por aquellos día el destacado abogado.

Por lo tanto y después de ver correr mucha agua bajo el puente de la interna liberal se repite el viejo argumento que alcanzó hasta los estrategas del partido libertario a los que volvió a llamar despectivamente “Troika stalinista”. Antes no ahora.

Así las cosas Maslatón siempre tiene tiempo de abrir polémicas como si no pasaran los días y este país fuera el mismo todos los días. algo que no ocurre.

