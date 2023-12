Quisieron secuestrarle la moto, destruyó una grúa y agredió a los agentes de tránsito

De acuerdo a lo que dijo Walter Villarruel, director de Control Urbano Vehicular municipal, dos trabajadores resultaron heridos. Además en declaraciones con Eco de Tandil añadió: "Este problema lo tenemos, no lo desconocemos. Fue un fin de semana muy complicado. Estuvimos desbordados".

Asimismo, sumó con preocupación: "Son personas que no captan órdenes, que no quieren dejarse controlar. Son gente muy violenta, que no le importa absolutamente nada. Atinan a evadir, a golpear y encarar con la moto".

