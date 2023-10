La ex funcionaria nacional llegó a Mar del Plata a bordo del "Patomóvil", junto a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el candidato a gobernador provincial de su espacio, Néstor Grindetti; los ex ministros Hernán Lacunza y Esteban Bullrich; y los dirigentes de su sector Dante Sica, Hernán Lombardi, Eduardo Amadeo y Silvia Lospenatto, entre otros.