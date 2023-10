Plazos fijos: El BCRA descarta nueva suba de tasa de interés

Si consideramos un depósito a plazo fijo de $100,000, con una tasa de interés nominal mensual del 9,7%, los intereses generados serían de $9.700. Sin embargo, esto no tiene en cuenta la inflación, que podría alcanzar cifras de dos dígitos en septiembre, erosionando la ganancia real y poniendo en riesgo el poder adquisitivo de los ahorros.

La comparación entre la rentabilidad de los plazos fijos y la inflación se vuelve crucial en este contexto. Las primeras estimaciones sugieren que la inflación de este mes superará el 12.5%, impulsada en gran parte por el aumento de los precios de los alimentos, que han superado ampliamente los límites establecidos en los acuerdos de precios recientes. La comparación entre la rentabilidad de los plazos fijos y la inflación se vuelve crucial en este contexto. Las primeras estimaciones sugieren que la inflación de este mes superará el 12.5%, impulsada en gran parte por el aumento de los precios de los alimentos, que han superado ampliamente los límites establecidos en los acuerdos de precios recientes.

En los últimos días, tanto pequeños como grandes inversores han aumentado sus posiciones en dólares, lo que llevó al Banco Central a suspender una racha de 35 días consecutivos de compras de dólares y, en cambio, a vender $19 millones de dólares el martes. Esta tendencia negativa se intensificó aún más el miércoles, cuando el BCRA registró un saldo neto negativo de 80 millones en dólares.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSalvadorVitell1%2Fstatus%2F1709662544355340567&partner=&hide_thread=false Estimo que hoy vendieron reservas por u$s 81,2 millones para intervenir en el dólar financiero.



Acumulado 5 ruedas: u$s 342,4 millones.



Volumen de intervención levemente por debajo al de ayer. pic.twitter.com/nu0HlrufYY — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) October 4, 2023

La creciente dolarización también se refleja en las intervenciones del Banco Central en la brecha cambiaria, que buscan frenar la cotización del dólar MEP. La creciente dolarización también se refleja en las intervenciones del Banco Central en la brecha cambiaria, que buscan frenar la cotización del dólar MEP.

Según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), las ventas de dólares del BCRA ya han superado los US$ 60 millones diarios, llegando a US$ 85 millones el martes, con una tendencia creciente. El monto diario se acerca a lo que ocurrió la semana previa a las PASO, cuando la autoridad monetaria llegó a vender US$ 110 millones por día.

image.png

A pesar de estas intervenciones, la brecha cambiaria ha continuado aumentando y ha superado el 140%, acercándose peligrosamente al 161% que alcanzó durante la gestión de Martín Guzmán. Este panorama económico complejo plantea desafíos significativos para los inversores y las autoridades económicas en Argentina.

image.png

Más contenido en Urgente24

4 novedades en YouTube con foco en los shorts

40 años, 'Ahora Alfonsín' y la hora de renovar la democracia

Santa Fe: Poletti eligió un Radical y un PRO

Shock en Río: Matan a 3 médicos/hermano de diputada en zona 'top'