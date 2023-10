Milei en su "contracoloquio": "Las reformas tienen que ser muy explícitas"

“La manera más inmunda de los políticos para financiar el déficit fiscal es tomando deuda y es inmoral que la fiesta de un grupo la paguen los que no tienen posibilidad de defenderse. Cuando el financiamiento se agota se va a la emisión”, dijo, ahora citado por clarín.com.

"Digo, para los que dicen que no hay país sin Banco Central, pero con Banco Central tuvimos tres híper, es un mecanismo promiscuo”. Agregó que el país "tiene 170 Impuestos, 300 mil regulaciones, lo que hace inviable cualquier negocio formal. De las 22 crisis en argentina, 20 fueron por origen fiscal".

“El nivel de desequilibrio hoy es parecido al Rodrigazo”, dijo. Para el candidato presidencial de La libertad avanza, "la inflación mayorista entre puntas está en 700%, hay niveles para entrar en híper, el balance del Central es crítico, con el agravante de la crisis social". “Hay un desastre social subyacente. La solución, las reformas, tienen que ser muy explícitas. Está todo listo pero con una situación muy complicada", dijo.

Respecto a esas reformas, dijo que "hablamos de bajar el gasto, con baja de impuestos, mercado laboral al estilo de la UOCRA, fin de la industria del juicio y, siendo competitivos laboralmente". "Ahí sí podemos abrir totalmente la economía", pronosticó.

"Nada de lo que haga el Banco Central sale bien", insistió, para citar a Emilio Ocampo -a quien designará en el BCRA si es que gana- al señalar que "la dolarización es una masa de pizza y cambia lo que se le pone arriba. Hay que tomar la decisión de sacarle el juguete a los políticos".

Luego de su discurso que duró unos 30 minutos, según narra lanación.com, Milei se retiró a una sala privada, donde recibió a parte de los dirigentes de su espacio, como Carolina Píparo, candidata a gobernadora de Buenos Aires, y Karina Milei.

De acuerdo a ese medio, llegaron hasta 'Furia' empresarios como Daniel Funes de Rioja (UIA), Martín Cabrales, Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond) y Sebastián Bagó, que antes habían estado escuchando a Bullrich. Temprano habían llegado Bettina Bulgheroni, Patricio Supervielle, Miguel Arrigoni (First Capital Group), Ana Cohen y Marcos Pereda (SRA). También estaba Gabriel Martino, exCEO del HSBC y amigo de Mauricio Macri, cuya cercanía con el dispositivo libertario, dispara suspicacias sobre los puentes entre el exPresidente y La libertad avanza.

En su arribo al local, Milei brindó declaraciones a la prensa. Allí, consultado sobre la razón por la que no participará del tradicional coloquio de IDEA, afirmó: “No voy porque no me tratan bien. Ya tenía pactado el almuerzo hace cuatro meses. También puedo elegir no ir a un lugar si no me tratan bien”.

Por otra parte, ante la pregunta de cuán factible es su plan cuando la moneda de Estados Unidos sube, dijo: “Cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Por eso eliminar el Banco Central es una política inamovible”.

En tanto, analizó: “Cuando tuvimos la charla con el FMI les dije que los contratos y los derechos de propiedad se van a respetar a rajatabla; vamos a honrar la deuda y vamos a respetar los contratos y el rescate de las leliqs va a ser a precio de mercado”. Luego, apuntó: “Agitar el fantasma de default es una irresponsabilidad, no vale todo, no se puede agitar el caos en una situación como esta”.

En cuanto a quien será su ministro de economía si llega a ser elegido presidente, dijo: “No lo voy a decir, porque después lo operan y lo ensucian. Es tan delicada la cartera de economía que prefiero que pobre hombre lo dejen trabajar tranquilo”.

Otro de los temas de los que fue consultado antes de su ingreso al almuerzo con empresarios fue en qué puntos aplicaría la motosierra: “En las partidas de donde más roban los políticos, la recorto a cero en la obra pública, que es donde las obras de infraestructura pasaríamos a un sistema de iniciativa privada como Chile y son mejores obras que la que tenemos acá”.

Más contenido de Urgente24

Vuela el dólar blue y allanaron a 18 bancos

El juez Villena denunció "presiones" y se apartó de la causa contra Insaurralde

Con promesas de resarcimientos, Bullrich le disputa a LLA la bandera de las víctimas de la guerrilla

Libertarios, con los tapones de punta contra Esteban Lamothe