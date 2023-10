Cabe recordar que el fiscal Sergio Mola había solicitado que dicho magistrado se aparte de una de las denuncias en poder de su juzgado por supuesto enriquecimiento ilícito de Insaurralde. El pedido de recusación lo llevó a cabo sustentado sobre la base de rumores periodísticos que dan cuenta de una supuesta amistad de Villena con el ex jefe de Gabinete Bonaerense. Sumado a esto, el fiscal mencionó el hecho que la primera ex mujer de Insaurralde, la abogada Liana Alejandra Toledo (hija del ex intendente lomense, Hugo Toledo) trabaja como prosecretaria administrativa en el juzgado federal de Villena.