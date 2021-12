Por caso, aprovechó los dichos de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sobre la idea de incorporar al ministro de Seguridad bonaerense K, Sergio Berni, al espacio para cruzar a Bullrich:

Para mi Berni es hoy un funcionario de la provincia de Buenos Aires, y quien está en un lugar de ese nivel de responsabilidad tiene que estar convencido del gobierno al que pertenece. Sino es una falta de coherencia y es insostenible

Vidal busca por estas horas mostrar estructura propia dentro de JXC, según cuenta su biógrafo autorizado, el periodista Ezequiel Spillman:

En el Congreso colocó a Juanchi Mattera como su jefe de asesores. Se trata de un joven ex funcionario bonaerense que formó parte del equipo del hoy vicepresidente de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario (primer candidato a legislador porteño), el vidalista-larretista que se transformó en el virtual vicejefe de Gobierno. Pero no solo por el cargo: participa de las reuniones de gabinete de la Ciudad y su influencia fue creciendo durante este año en la consideración de ambos dirigentes. De hecho, la ex gobernadora dice sentir “orgullo” por el crecimiento de quien fuera su ex funcionario a cargo del seguimiento de gestión.

Para los grandes temas, además, ya tiene sus asesores externos de peso: Gustavo Ferrari en Justicia, su “amigo” Cristian Ritondo –jefe del bloque además– para Seguridad y los temas parlamentarios en general, y por supuesto su histórica mano derecha, Federico Salvai.

El problema es que la opositora transita el mismo inconveniente que el resto de los dirigentes nacionales: la falta de plan económico para salir de la crisis. ¿Logrará dar un paso al frente en esa materia?