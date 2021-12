Argenzuela: El problema no es Juan Guaidó, es JxC

¿JxC quiere ganar las votaciones para imponer un proyecto diferente al del Ejecutivo Nacional?

¿JxC impone una abnegación, disciplina y organización a sus integrantes indispensable para triunfar o es la 'banda de gatos' que sus adversarios les enrrostran?

¿JxC está dispuesto a pagar el costo de reclamar el poder o sólo es la suma de muchos monobloques que están por 'el pancho y la coca'?

Imperdonable

Las preguntas precisan respuestas. No es posible que le suceda lo que ocurrió el martes 21/12. No puede perder una votación que tenía ganada y que no haya responsables por lo que pasó.

Álvaro González es un legislador experimentado no sólo como ex peronista sino dentro del PRO, tanto en la Legislatura porteña como en la Cámara de Diputados de la Nación. En los hombres públicos la vida privada debe estar en 2do. plano o, de lo contrario, no reclamen los privilegios y las prebendas del hombre público. ¿Cómo una actividad privada, de fecha trasladable, puede enviar a millones de electores a la frustración? ¿Hay alguna explicación de parte de Cristian Ritondo, con una larga trayectoria junto a 'Alvarito'?

Camila Crescimbeni es un caso diferente porque afirma que padece Covid-19 en nivel asintomático.

Sin embargo, Gabriela Brouwer de Koning,

¿es cierto que se encuentra en viaje de ocio en el exterior?

¿Cuál es la explicación que dará ella y JxC a sus electores?

¿Cómo garantizarán que no vuelva a suceder?

Además de la condena social, ¿qué consecuencias tiene una ausencia injustificable? Pregunta para Rodrigo de Loredo, con ínfulas de jefatura, ¿qué hará al respecto? Él es responsable directo de Brouwer de Koning, abogada y licenciada en Ciencias Políticas que trajo desde el Concejo Deliberante de Río Tercero.

Urgente24 siempre ha cuestionado las 'listas sábana', cada diputado debería representar a una circunscripción concreta luego de primarias abiertas para garantizar que quienes van a las listas sean representativos y responsables.

El 'dedo' en el armado de las listas provoca que asuman personas que no están dispuestas a, por ejemplo, modificar la fecha de un viaje para estar presente en una votación. Esto quiere decir que quienes integran un colectivo, por mandato popular, resulta que priorizan sus actividades individuales.

Por último, la ausencia de autoridad. JxC hace un culto de la horizontalidad (blablablablá de Juan Manuel López) pero es pura hipocresía porque la verdad es que carece de forma de instalar alguna autoridad, y las consecuencias están a la vista. El FdT también padece problemas de liderazgo pero distintos. Los de JxC pasan por el desconocimiento del sacrificio individual para conseguir los objetivos colectivos. Y es muy grave que suceda.