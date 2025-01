Motosierra: Denuncian más de 200 despidos en PAMI y hay manifestaciones

Las cesantías se dan en el marco de los 1.400 despidos anunciados por el Ministerio de Salud la semana pasada. Pese a que la cartera que dirige Mario Lugones había afirmado que se trataba de la "no renovación" de esos contratos, en el caso del PAMI los más de 200 desvinculados pertenecían a la planta permanente del organismo.

Si bien el Gobierno asegura que los despidos no afectarán el buen funcionamiento de PAMI y que los despidos son de personas que ocupaban esos cargos "a través o gracias de la militancia política", Ramón Farías, coordinador Nacional de ATE PAMI, afirmó al diario El Destape que "los despidos no son una cuestión ideológica porque no echaron solo gente de la gestión anterior sino también nombrada en 2013".

"Por supuesto que va a afectar la atención a los jubilados. Echaron a una empleada de PAMI Lanús que es la única referente social que había (en esa agencia) y ahora no hay quién haga esa tarea", disparó.

Además, el gremialista anticipó que ATE Nacional inició un plan de lucha en las sedes de PAMI, que comenzará con la realización de asambleas este miércoles en todo el país, continuará con la toma de 15 UGL y culminará con una marcha a la sede de PAMI Central, en CABA, el miércoles 29 de enero.

El FMI como culpable

Por otro lado, en la página web oficial de ATE, se publicó una nota en la que Farías remarcó: “Son despidos sin causa, algunas personas tienen más de 10 años de antigüedad. La intencionalidad del Gobierno es buscar un número que le cierre, ya no importa si son buenos, muy buenos o malos trabajadores. Son un número, tal cual viene desarrollando su gestión este presidente".

Al mismo tiempo, Farías consideró que el FMI tiene que ver con la motosierra aplicada en PAMI: "Es el comienzo de un plan de ajuste que se da en el medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde Argentina va a pedir 11.000 millones de dólares, pero a cambio tiene que ofrecer ajuste. No hace falta más que recordar el achicamiento de los remedios a los jubilados, en algunas prestaciones sobre todo oncológicas y ahora estos 180 despidos”.