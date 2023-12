"La reivindicación de Carlos Menem algún día iba a llegar"

¿Quien debería ser la primera dama de Milei?

Consultada sobre si el rol de acompañante del futuro Jefe de Estado debería recaer en su hermana Karina o en Fátima Florez, la hija del ex mandatario esquivó la pregunta con elegancia.

"Fátima es muy especial, Interpreta muy bien muchos personajes. Javier cada día podría estar con una primera dama distinta. Yo no la conocía a Karina Milei pero hoy me la encontré en la Cámara de Diputados y no tuve más que palabras de agradecimiento porque la reivindicación de mi padre algún día iba a llegar. Nunca pensé que todo pasara tan rápido. Me enorgullece mucho lo que está ocurriendo"

La hija de Zulema Yoma recordó cómo fue el encuentro entre el presidente electo y Carlos Menem, hace pocos años

"Mi primo Martín Menem me pidió que le armara una reunión a mi padre con un economista que lo admiraba mucho. Esta persona que quería conocerlo personalmente era Javier Milei. Al otro día, me contó papá que había estado con su sobrino y con un joven., Me dijo: "ese chango es más menemista que ustedes". Mi padre se dio cuenta que se trataba de una persona muy especial. Moraleja, el chango terminó siendo presidente"

Por último, quien hoy es pareja del ex presidente de River Plate Rodolfo D`onofrio, se mostró esperanzada:

"Mi hijo va a cumplir veinte años y ya es fanático del presidente electo, como casi todos en su generación. Yo también lo voté, no hacen falta muchas explicaciones":