La Matanza quiere sacarle más de $100 mil millones a CABA

Al ser concebida como una política de carácter transitorio, las viviendas a las que se traslado la población fueron construidas de manera precaria. Esta transitoriedad "hizo que no se edificaran viviendas dignas, que no haya una planificación urbanística, que no se midieran impactos ambientales, que no se los dotara de servicios básicos indispensables, que se colapsaran los accesos y que se desnaturalizara el entorno", señalaron.