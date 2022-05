El radicalismo insiste y se obsesiona con Javier Milei

La discusión arrancó por la fallida ley de alquileres, ya que Tetaz, en campaña, prometió su derogación. En ese contexto, Marra lo increpó respecto a su promesa y Tetaz contestó: "Ramiro querido; vos sabes muy bien como funciona un cuerpo colegiado. Con 120 hubiéramos tenido primera minoria; seteábamos agenda y estábamos mucho mas cerca del quorum. Con 30 estan pintados, como vos en la legislatura", chicaneó.

"Estas poniendo una excusa para seguir votando con el kirchnerismo. Te cuento que en la Legislatura tu espacio tiene mayoria y vota el 95% en acuerdo con los K. No es un tema de cantidad de votos, es de ideas. Nosotros estamos marcando agenda, ustedes votando con los k", fue la respuesta de Marra.

Sin embargo, la discusión no terminó allí, y Tetaz refutó: "En la legislatura mi espacio tiene mayoría e impone la agenda que quiere. Tu bloque no tiene peso y no podes cambiar ni el nombre de una plaza. Lo mismo les va a pasar en el Congreso...".

Ante el ida y vuelta de Tetaz y Marra, cientos de usuarios opinaron sobre el cruce, y una seguidora la cuestionó al diputado radical sobre su respuesta a Marra: "Pichón de autoritario. Sobre todo la primer frase, suena a "la CABA es nuestra y hacemos lo que queremos".

Ante ese cuestionamiento, Tetaz disparó: " Le estoy explicando como funciona el Congreso y la Legislatura... Es importante que lo sepan para que vayan viendo con quien van a negociar si llegan a ganar, porque con 30 diputados no se puede hacer ninguna reforma", tratando de convencer a los internautas sobre las nulas posibilidades de gobernar, si resulta electo como presidente Javier Milei.

Otro cruce viral que protagonizó Martín Tetaz, se dio con un seguidor y defensor de Javier Milei. El usuario @Agustínromm, tuitero libertario, refutó la respuesta de Tetaz sobre la mayoría de JxC en la Legislatura Porteña, y en ese sentido, reflexionó:

"Presten mucha atención todos los argentinos a estas declaraciones del Diputado Tetaz. Está admitiendo que en la Legislatura de CABA tienen mayoría y aún así eligen no bajar un puto impuesto. Que ninguno se haga el distraído en 2023: JxC es cualquier cosa menos liberalismo".

De todos modos, el diputado del radicalismo no se quedó callado, y ante la acusación disparó: "Agustín, mientras vos hacías salita de 4, la Nación nos afanó 10% de los recursos de CABA. En que realidad paralela vivís? Que impuestos queres que bajen sin recursos? Vivis fuera de la realidad...".

Javier Milei, Milei, y más Milei

Además de los cruces con dirigentes y legisladores, Tetaz insiste en hablar de Javier Milei, y desde La Libertad Avanza aseguran que "lejos de desprestigiarlo a Javier, lo ayudan... la gente no se come más el verso".

En ese sentido, el diputado radical también escribió en sus redes: "Milei en realidad no inventó nada. Todas sus ideas son tomadas de otros autores; desde la privatización de las calles, a la banca Simons, pasando por la competencia de monedas. Pero las hizo suyas para este momento, que es lo que importa".

Y luego, tras algunos cuestionamientos de seguidores de Javier Milei, Tetaz argumentó:

"Son ideas viejas... que encima no funcionan en ninguna parte. La mayoría de ellas planteadas desde la academia; nunca en la gestión. No sirven; fijate que Javier ya no defiende públicamente la banca Simons por ejemplo: ahora dice que va a dolarizar (por encima del Congreso)".

Cabe recordar que a finales del mes pasado, Javier Milei y Martín Tetaz se dijeron de todo a través de redes y entrevistas en medios de comunicación, y se suspendió un debate que el diputado del radicalismo le había propuesto al libertario para intercambiar ideas.

En esa oportunidad, Tetaz pidió un debate público a Milei, con el foco puesto en dialogar sobre la dolarización de la economía nacional que el liberal alimenta. Ante esto, Javier Milei se negó a sostener esa conversación y explicó sus razones, tildando a Tetaz de "mentiroso".

De todos modos, Martín Tetaz no niega el crecimiento de Javier Milei, y en una entrevista radial el mes pasado admitió: "Es un hecho político Milei, no tratemos de tapar el sol con las manos porque no tiene resultados eso".

Y agregó que "un crecimiento real de las encuestas" sostiene el hecho del crecimiento de Milei como un factor político cada vez más céntrico, por lo que no se puede dejar de lado: "Es un dato de la realidad y ese crecimiento cada uno en su espacio elige como enfrentarlo".