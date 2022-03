Política en silencio, pymes en alerta, el Sistema en riesgo

Juan se fue de la entrevista con la confirmación de lo que ya venía observando en otros encuentros con funcionarios y dirigentes políticos: “Están alejados de la realidad. No la conocen. Por eso no la pueden resolver. Tampoco les interesa buscar otras respuestas. La desconexión es total. Todo se edifica sobre la paciencia popular”.

También lo pensaron los otros integrantes de la comitiva pyme.

El Sistema

El empresario pyme -a quien debo cambiarle el nombre para honrar la confidencia-, es otro ejemplo de lo que está sucediendo, ya lo reflejan las encuestas de opinión pública pero los dirigentes que las contratan no quieren enterarse.

Hay enojo en expansión a causa de la percepción que la política no entiende a la gente.

El problema de fondo es muy delicado porque incluye planteos casi fundacionales:

¿La democracia es de los políticos o de la gente?

Si la democracia es de los políticos ¿es racional que la gente acompañe aquello que la excluye?

¿Quién paga la deuda de la democracia?

¿Es la obligación popular financiar un Sistema que excluye a los contribuyentes? (vía IVA somos todos).

¿Qué sucede cuando las inquietudes populares no son las preocupaciones de sus dirigentes?

Juan le resumió en una pregunta: "¿Cuál es el límite?".

La verdadera Red

Un trabajo muy interesante publicado por el periodista Lisandro Varela en la web 50argentinos.com/, en base a 60 entrevistas con personas que están bajo niveles de pobreza, de ambos sexos, varias edades y barrios porteños, muestra que a los consultados “no les interesa la política, se mantienen a flote gracias al esfuerzo y capacidad de organizarse, lo hacen porque no hay alternativa. La red es la familia”.

Corolario: ya no creen que la política pueda ayudarlos a cambiar su presente.

Pregunta general: ¿Por qué deberían, entonces, confiar en uno u otro sector?

Por supuesto que a la hora de votar, quizás porque el sufragio sigue siendo obligatorio, deberá elegir una papeleta. Sin embargo, con esta distancia entre representantes y representados, crecen las propuestas disruptivas.

Para los empresarios Pymes, la sensación es parecida. Abundan los ejemplos.

Desde el Movimiento Monapy, ya con presencia en todo el país, han elaborado casi un plan económico con eje en la recuperación de las actividades del sector como principal motorizador del empleo y la generación de riqueza. Pero no encuentran interlocutores en la dirigencia. Y eso que se han reunido con todos: funcionarios nacionales, provinciales y municipales, movimientos sociales, posibles candidatos presidenciales y sindicalistas.

En todos los casos se llevaron impresiones similares: les dicen que "es buena la idea pero... " nadie dará el primer paso.

Es más: cuando se habla de la generación de trabajo, la sola mención de una “reforma laboral” provoca pánico en sus interlocutores, y clausuran cualquier debate.

“Es increíble, hay que ponerle otro nombre para que se pueda avanzar”, explicó uno de los empresarios que participó de cada una de esas reuniones.

Música Pyme

Este miércoles 30/03, Carlos Melconian, desde IERAL (el centro de estudios económicos de la Fundación Mediterránea, donde comenzó la revolución de los '90, el último proceso de inversión directa voluminoso en la Argentina), presentó un programa económico que mencionó la necesidad de una reforma laboral como eje.

No hemos hecho ninguna reforma laboral, pero hay 7,8 millones de trabajadores informales y privados formales hay 6 millones, con 1,5 millón de desocupados y 4,2 millones de personas con problemas laborales. El problema social que está sucediendo es mayúsculo pero no nos llama la atención. No parece que ocurre en el mismo país que habitamos todos. No hemos hecho ninguna reforma laboral, pero hay 7,8 millones de trabajadores informales y privados formales hay 6 millones, con 1,5 millón de desocupados y 4,2 millones de personas con problemas laborales. El problema social que está sucediendo es mayúsculo pero no nos llama la atención. No parece que ocurre en el mismo país que habitamos todos.

Más adelante Melconián agregó:

Hay que reformar los convenios laborales, porque hay joda y kiosco en esto; y los que más lo sufren son las empresas chicas, no los grandes. Los derechos de los trabajadores se favorecen eliminando la informalidad y con empleo de calidad. Hay que reformar los convenios laborales, porque hay joda y kiosco en esto; y los que más lo sufren son las empresas chicas, no los grandes. Los derechos de los trabajadores se favorecen eliminando la informalidad y con empleo de calidad.

Estos comentarios provocan fervor en los empresarios Pymes que recorren el país con esa idea desde hace ya más de 1 año para chocar siempre que un No.

“La solución del problema está a la vuelta de la esquina. Por eso nos desespera esta situación. Son 5 o 6 decisiones políticas imprescindibles que nadie quiere tomar. Es mentira que no hay salida, con pocas medidas la Argentina arranca bien rápido y vuelve a generar riqueza. Es falso que la única salida sea irse del país”, confiesa Alejandro Bestani, presidente de Monapy (Movimiento Nacional Pyme).

Bestani agrega: “Recorriendo el interior encontramos energías dispuestas, ambiciones intactas, mucho emprendedor posible. Es cierto que la pobreza subió, pero cada pequeño empresario que nos contacta tiene en carpeta entre 10 y 20 proyectos para avanzar. ¿Qué necesita? Que le quiten un pie de la cabeza... y previsibilidad”.

Hay números que certifican el peso especifico del sector Pyme. Si bien la financiación que reciben apenas equivale al 2% del PBI, generan el 42%. Es decir que ellos apalancan 'con la propia', 21 veces lo que reciben.

¿Cómo no van a tener voz y voto en la mesa de decisiones?

La agenda

El problema mayor es la distancia entre su agenda y la de los dirigentes.

Es verificable la desconexión de muchos políticos argentinos con los problemas reales.

No se trata de que desconozcan el precio del kilo de pan sino que ignoran la tasa de inflación.

Por lo tanto, no indagan en cómo resolver un problema que ya resolvieron Chile, Uruguay, Paraguay. ¿Saben cuál es la inflación en Bolivia? En 2021 fue 0,9% anual.

Ramplones, de intelecto perezoso, ellos insisten en repetir lo que ya fracasó. Sólo tratan de huir del problema. La ecuación es la siguiente: 'Político no toma nota de un problema de impacto electoral en un año no electoral'.

Si no hay riesgo inminente en las urnas... siga, siga.

Pero ¿qué sucedió en 2021? ¿Y en 2019? ¿Y en 2017? ¿Y en 2015? ¿Y en 2013?

Más cercanos

Los intendentes municipales tienen la ventaja de estar en contacto con sus vecinos, que les transmiten los problemas cotidianos.

Ellos dicen ser una pieza clave para trasmitir hacia arriba las dificultades que suceden en sus barrios.

Ellos también dicen que están preocupados porque no encuentran eco. El tiempo pasa y la amenaza electoral 2023 también los incluye.

Sergio Massa tiene la ventaja de haber sido intendente.

Su crecimiento 2011 / 2013 fue con una agenda de intendente: la inseguridad en el municipio.

El Frente Renovador se organizó por la concurrencia de 8 o 9 alcaldes.

Ahora, Massa regresa al origen. Conoce el enojo con la inflación y la frustración por la lejanía de los dirigentes. Por ese motivo él desespera por acordar 5 o 6 o 10 políticas de Estado: "Esto va más allá de un partido político. El Sistema puede derretirse", afirma.

"En la chiquita se nos va lo grande", convoca.

La Grieta lo acecha. Antes era la grieta entre gobierno y oposición. Ahora se le suma la grieta doméstica en el Frente de Todos.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se dicen de todo vía sus interlocutores. “Ingrato” es lo más suave que sale de la boca de la vicepresidente.

Massa intenta convocar a todos y en la foto que se difundió también estuvieron Horacio Rodriguez Larreta y Gerardo Morales: la ancha avenida del medio. Hace tiempo he advertido que se camina hacia una nueva morfología de las coaliciones. La bandera define los participantes en una sociedad que diluyó las ideologías.

El despertar

Hasta ahora, la percepción de la desconexión de la sociedad política con los problemas reales es capitalizada por Javier Milei.

El economista ya diputado nacional crece en las preferencias y aumenta su imagen positiva. Por eso, con sentido común, Patricia Bullrich presidenta del PRO contesta que Milei no es una amenaza sino un desafío.

Javier Milei también se conecta con la realidad política territorial. Vuelve a decir que, de ser Presidente, mantendrá la ayuda social pero le dará esa gestión a los intendentes. También insiste en algo que reclama toda la sociedad: la contraprestación del beneficiario por la asistencia recibida.

Milei dice que no quiere intermediarios no institucionales entre los recursos del Estado y la pobreza popular. El concepto es muy importante cuando Milei intenta preparar su desembarco en el Gran Buenos Aires, y ya logró alguna reunión con jefe municipal.

Esta semana, publiqué:

En aquel entonces, muchos estaba desconectados y no lo vieron venir. Las historias muchas veces tienden a ensañarse con sus repeticiones. Eso también debería ser parte de la “terapia de grupo” que propone el Presidente.

